Wohlgemuth: Woltemade-Transfer "wahrscheinlich einmalig"

SID 31.12.2025 • 06:44 Uhr Der Sportvorstand des VfB Stuttgart ordnet den Woltemade-Megadeal als "historisch" für den Klub ein.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth glaubt beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart in naher Zukunft nicht an einen weiteren XXL-Deal in den Dimensionen von Nick Woltemade. "Das war ganz klar ein historischer Transfer für den Verein", sagte Wohlgemuth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "So eine Konstellation mit all den Einflussfaktoren wird wahrscheinlich einmalig bleiben."

Newcastle United hatte bis zu 90 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler bezahlt, der Transfer Ende August dieses Jahres sei "aus wirtschaftlichen Erwägungen alternativlos" gewesen, betonte Wohlgemuth. "Völlig unabhängig vom sportlich schweren Verlust hätten wir uns diesen Einnahmeverzicht nicht leisten können", erklärte der 46-Jährige.