Zukunft von Leverkusen-Juwel beschlossen

Niklas Trettin 19.12.2025 • 13:09 Uhr Die Leihe von Claudio Echeverri bei Bayer Leverkusen verläuft für alle Beteiligten enttäuschend. Nun ist eine Entscheidung darüber gefallen, wie es mit dem jungen Argentinier weitergeht.

Die Wege von Claudio Echeverri und Bayer Leverkusen werden sich vorzeitig trennen. Wie Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Sa., ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) verkündete, kehrt der Offensivspieler im Januar zu seinem Stammverein Manchester City zurück.

„Wir haben die Entscheidung gemeinsam mit Manchester City getroffen, dass er zurückkehrt. Deswegen ist er in diesem Spiel nicht im Kader“, antwortete Hjulmand auf eine Frage zu Echeverri und fügte hinzu: „Er ist ein junger und guter Spieler, aber wir haben sehr viele Spieler auf dieser Position.“

Leverkusen: Wechselt Echeverri zurück zu seinem Jugendklub?

Echeverri kam im Sommer als großes Versprechen zur Werkself, fand aber weder unter Ex-Trainer Erik ten Hag noch unter Hjulmand seinen Platz. Nur 270 Spielminuten und eine Torbeteiligung stehen dem 19 Jahre alten Argentinier bei elf Einsätzen zu Buche. Im letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:0) stand er nicht einmal mehr im Kader. Auch nach Leipzig reist Echeverri nicht.

Der Youngster wechselte im Januar 2024 für knapp 20 Millionen Euro nach Manchester, nachdem er bei der U17-Weltmeisterschaft mit fünf Treffern für Aufsehen gesorgt hatte. In den eigentlich bis Sommer 2026 angedachten Leih-Deal mit Bayer hatten die Citizens eine Klausel verankert, die es ermöglichte, Echeverri vorzeitig zurückzuholen, sollte er weniger als die Hälfte der Spiele absolvieren.