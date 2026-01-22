Baumgart zu BVB-Kritik: "Finde ich schwierig"

SID 22.01.2026 • 14:57 Uhr Der Trainer von Union Berlin nimmt den kommenden Gegner und dessen Coach Niko Kovac in Schutz.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin kann mit der Kritik am kommenden Gegner Borussia Dortmund wenig anfangen. „Wenn ich Dortmund als gegnerischer Trainer bewerten darf, bewerte ich die Ergebnisse, die Leistung, Platz zwei, die zweitbeste Abwehr der Liga und eine absolut starke Offensive. Ich muss mir immer anhören, was sie alles nicht können. Das finde ich schon schwierig, wenn sich ein gegnerischer Kollege schon für Siege rechtfertigen muss“, sagte Baumgart am Donnerstag.

Die Dortmunder, die am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Alten Försterei antreten, seien „mit eine der besten Mannschaften“, die auf Union zukommt, so Baumgart. Dennoch hatte das Team von Trainer Niko Kovac nach dem 0:2 in der Champions League am Dienstag bei Tottenham Hotspur harsche Kritik einstecken müssen. Gerade in der ersten Halbzeit hatte der BVB weit unter seinen Möglichkeiten gespielt und absolute Grundtugenden vermissen lassen.

„Um auf das Champions-League-Spiel einzugehen: Das eine ist Tottenham, das andere ist Union Berlin. Da treffen ganz andere Philosophien aufeinander. Ich bin mir sicher, dass wir anders spielen als ein Champions-League-Gegner“, so der Union-Coach weiter. Der BVB ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen und liegt mit elf Punkten Rückstand auf Bayern München auf Tabellenplatz zwei. Union hat die vergangenen fünf Partien nicht verloren, kam zuletzt jedoch dreimal in Serie nur zu einem Remis.