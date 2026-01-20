Einzelkritik zum BVB: Orientierungslos und überfordert!

Manfred Sedlbauer 21.01.2026 • 00:14 Uhr Borussia Dortmund erlebt bei Tottenham Hotspur einen bitteren Champions-League-Abend. Ein Star bekommt Note 6 - die SPORT1-Einzelkritik.

Borussia Dortmund gibt bei Tottenham Hotspur gerade in der ersten Halbzeit ein besorgniserregendes Bild ab. Julian Brandt steht sinnbildlich für eine schwache Leistung, ein Außenverteidiger wird unfreiwillig zum spielentscheidenden Pechvogel.

Nur zwei Profis können beim 0:2 befriedigende Noten einfahren, es hagelt schlechte Bewertungen. Die SPORT1-Einzelkritik.

GREGOR KOBEL: Er konnte einem fast schon leidtun. Die ersten beiden Abschlüsse auf seinen Kasten waren drin. Erst in der 41. Minute – beim Stande von 0:2 – durfte er den ersten Ball fangen. Bei beiden Gegentoren machtlos. Verhinderte erst gegen Xavi Simons und im Anschluss gegen Romero das 0:3 (73.). Später blieb er auch im Eins-gegen-Eins gegen Kolo Muani Sieger (78.). SPORT1-Note: 2

Abwehr wackelt – Svensson bringt alles zu Fall

WALDEMAR ANTON: Begann auf der rechten Seite in der Dreierkette. Bekam den Flankenball vor dem 2:0 unglücklich durch die Beine – Schuld traf ihn dabei nicht. Gewann in der ersten Halbzeit keinen seiner fünf Zweikämpfe und spielte ungewohnt fehleranfällig. Steigerte sich – wie die gesamte BVB-Mannschaft – nach der Pause deutlich. SPORT1-Note: 4,5

NICO SCHLOTTERBECK: Nahm die ungewohnte zentrale Position in der Dreierkette ein. Ließ sich von Odobert richtig auswackeln (19.). Nur wenige seiner Diagonalbälle kamen bei einem Mitspieler an. Rückte beim zweiten Gegentreffer zu schnell und weit aus der Kette, sodass die Londoner nur noch ihre Überzahl ausspielen mussten (37.). Ging zwar als Leader voran, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. Seinen Kopfball lenkte Vicario noch über die Latte (90.). SPORT1-Note: 4

RAMY BENSEBAINI: Erstmals seit seiner Teilnahme am Afrika Cup zurück in der Startelf. Beim ersten Gegentreffer nicht nah genug bei Romero – allerdings hätte Brandt die Flanke zuvor schon verhindern müssen (14.). Auch beim zweiten Gegentreffer ging es ihm auf der Seite zu schnell. Fand erst nach der Pause langsam wieder zu seinem Spiel. SPORT1-Note: 5

YAN COUTO (bis 76.): War gerade zu Beginn mit der schnellen Spurs-Offensive heillos überfordert. Djed Spence spielte mit ihm mehrmals Katz und Maus. Komischerweise bekam er den Engländer in der zweiten Hälfte deutlich besser in den Griff. Da war es dann aber auch zu spät. Offensiv ohne Beteiligung. Machte in der Schlussphase Platz für Maxi Beier (76.). SPORT1-Note: 5

DANIEL SVENSSON: Nach seinem frühen Platzverweis war der BVB chancenlos. Flog nach ungestümem Zweikampfverhalten mit glatt Rot vom Platz (25.). War natürlich keine Absicht, aber die Aktion war die Folge einer technischen Unsauberkeit: Als ihm der Ball versprang, setzte er mit gestrecktem Bein nach und traf dabei das Schienbein von Odobert. Ein Abend zum Vergessen für den Schweden! SPORT1-Note: 5

BVB zu harmlos im Mittelfeld

JOBE BELLINGHAM: Es bleibt dabei: Auf ganz großer Bühne geht es ihm oftmals zu schnell. Er lief viel, schmiss sich rein und verteilte die Bälle ordentlich – meist aber nicht wirklich gewinn- oder raumbringend. Fast immer nur zum Nebenmann und völlig ohne Risiko. SPORT1-Note: 4,5

FELIX NMECHA (bis 64.): Er versuchte alles, um die gegnerischen Angriffe vom Tor fernzuhalten und Offensivaktionen zu kreieren. Es blieb bei einem Versuch. Es gelang ihm nicht, Stabilität ins BVB-Spiel zu bekommen. Nach der Pause mit Can im Rücken gelang ihm das allerdings besser. Musste nach einer guten Stunde für Chukwuemeka weichen. SPORT1-Note: 4

KARIM ADEYEMI (bis 64.): Seine Offensivbemühungen stellte er spätestens nach dem Platzverweis komplett ein. Stößt technisch zu oft an seine Grenzen - so wie bei einem langen Kobel-Ball (21.), als er die Kugel nicht unter Kontrolle bekam. Bei der Zweikampfführung verfiel er in alte Muster: Mit denen hatte er es in London – gerade in Hälfte eins - nicht. Wollte nach dem Seitenwechsel mit dem Kopf durch die Wand. SPORT1-Note: 5

JULIAN BRANDT (bis 46.): Beim ersten Gegentreffer gedanklich abwesend und halbherzig im Zweikampf: Drehte sich erst bei einem Schussversuch von Odobert weg, irrte dann orientierungslos im eigenen Strafraum umher und konnte so die Flanke von Odobert zum Gegentor nicht mehr verhindern (14.). Auch sonst mit ungewohnt vielen Stockfehlern - das war nichts! Sport1-Note: 6

SERHOU GUIRASSY (bis 46.): Kehrte nach zwei Spielen zurück in die erste Elf. Verlängerte die Ecke, die zum ersten Gegentreffer führte, unglücklich zu einem Spurs-Spieler (14.). Gerade in Unterzahl völlig abgemeldet. Gewann keines seiner sechs Duelle mit einem Gegenspieler. SPORT1-Note: 5,5

Kovacs Einwechslungen bringen Energie - aber keine Wende

EMRE CAN (ab 46.): Kam zur Halbzeit für Serhou Guirassy in die Partie und sollte auf der Sechs für mehr Stabilität sorgen. Und zwar mit Erfolg. BVB wirkte mit ihm im Zentrum deutlich gefestigter. Viele Angriffe konnten die Spurs nicht mehr setzen. Starkes Abwehrverhalten in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum (90.). SPORT1-Note: 3

JULIAN RYERSON (ab 46.): Ersetzte nach dem Seitenwechsel Julian Brandt und reihte sich in einer Fünferkette links hinten ein. Sein Freistoß ging knapp am Spurs-Tor vorbei (50.). Opferte sich auf und versprühte Offensivdrang. In den Zweikämpfen mit gewohnter Härte, fast immer am Rande des Erlaubten – genau seine Energie ging dem BVB in Hälfte eins ab. Rückte nach der Einwechslung von Beier auf die rechte Seite, hinterließ auch dort einen ordentlichen Eindruck. SPORT1-Note: 3

FABIO SILVA (ab 46.): Sollte in der letzten halben Stunde nochmal für Schwung sorgen. Probierte es immer wieder, allerdings ohne Durchschlagskraft oder einem gefährlichen Abschluss. SPORT1-Note: ohne Bewertung.

CARNEY CHUKWUEMEKA (ab 46.): Kam als deutlich offensivere Option für Felix Nmecha in die Partie. Blieb ohne nennenswerte Aktion. SPORT1-Note: ohne Bewertung.