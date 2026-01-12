Bayer hofft auf Schick-Rückkehr in Hamburg

SID 12.01.2026 • 13:59 Uhr Nach dem 1:4 gegen Stuttgart fordert Kasper Hjulmand eine Reaktion. Patrik Schick und Edmond Tapsoba könnten dabei helfen.

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hofft auf eine Rückkehr von Torjäger Patrik Schick im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV.

Der Tscheche, der am Wochenende kurzfristig mit muskulären Problemen gefehlt hatte, habe am Montag trainiert, befinde sich nach der Einheit aber noch in medizinischer Behandlung, teilte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) mit: „Wir hoffen, dass es geht.“

Auch Tapsoba könnte wieder mitwirken

Eine Option im Hamburg könnte auch Edmond Tapsoba sein. Nach dem Aus beim Afrika-Cup mit Burkina Faso ist der Abwehrspieler zurück in Leverkusen, laut Hjulmand wird er aber auch behandelt. „Ich glaube nicht, dass es ein großes Thema ist“, sagte er: „Vielleicht ist es morgen aber zu früh. Wir sehen die nächsten Stunden.“

Den Kameruner Christian Kofane und den Algerier Ibrahim Maza, die in den kommenden Tagen im Rheinland erwartet werden, will Hjulmand zunächst im Training sehen. „Ich weiß, wie groß die physische und mentale Belastung bei einem Turnier mit der Nationalmannschaft ist“, sagte der frühere dänische Nationalcoach. Das Duo könnte am Samstag bei der TSG Hoffenheim wieder dabei sein.