"Ausnahmespieler": Großes Loblied auf VfB-Star im Doppelpass

Daniel Höhn 11.01.2026 • 11:57 Uhr Mit seiner überragenden Leistung beim Sieg des VfB Stuttgart in Leverkusen hat Deniz Undav auch die Experten im SPORT1 Doppelpass begeistert.

Die überragende Leistung von Deniz Undav beim 4:1-Sieg des VfB Stuttgart am Samstagabend bei Bayer Leverkusen hat auch die Runde im SPORT1 Doppelpass ins Schwärmen gebracht.

So stufte SPORT1-Experte Stefan Effenberg den Pass von Undav vor dem 1:0 durch Jamie Leweling als „weltklasse“ ein: „Er hatte eine schwere Phase, ist jetzt aber bei 100 Prozent und kann dann wieder den Unterschied ausmachen.“

Undav? „Er ist ein Bauchmann“

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler fand lobende Worte: „Die beiden (Undav und Leweling; Anm. d. Red.) sind schon sehr, sehr, gut. Der Pass von Undav war schon top.“

Völler führte weiter aus: „Es ist seine besondere Fähigkeit, die Ruhe vor dem Tor zu bewahren und nochmal zu warten.“

Undav glückten beim 4:1 in Leverkusen drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen). Insgesamt steht er in der Bundesliga-Saison bei neun Toren und zwei Vorlagen.

Für den früheren Frankfurter Profi Jan Age Fjörtoft ist Undav „ein klasse Spieler und auch seine Interviews nach dem Spiel. Er ist ein Bauchmann. Das ist ein Ausnahmespieler“.