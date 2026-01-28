Newsticker
Medien: Frankfurt holt neuen Trainer

Die Nachfolger-Suche bei Eintracht Frankfurt für Dino Toppmöller ist offenbar beendet. Es gibt eine überraschende Lösung.
Die jüngsten Auftritte von Eintracht Frankfurt machen Ex-SGE-Coach Friedhelm Funkel ratlos. Die Trainer-Legende erinnert an den Abgang von Kevin Trapp - und stellt diese Personalentscheidung massiv infrage.
SID
Die Nachfolger-Suche bei Eintracht Frankfurt für Dino Toppmöller ist offenbar beendet. Es gibt eine überraschende Lösung.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit NK Celje offenbar auf eine Verpflichtung von Trainer Albert Riera geeinigt. Wie die Bild am Mittwoch berichtet, werden die Hessen eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro nach Slowenien überweisen.

Der neue Coach soll am Main demnach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028 erhalten. Laut kicker ist geplant, dass der Spanier bestenfalls bereits am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt.

Riera spielt für ManCity und Liverpool

Mit seinem bisherigen Klub schaffte Riera den Sprung in die Playoffs der Conference League, in der heimischen Liga ist Celje klarer Tabellenführer.

Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein.

Eintracht-Boss kündigte baldigen Vollzug an

Am Montagabend hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt, sein Klub werde „in Kürze“ seinen neuen Trainer präsentieren: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Unter anderem waren auch Marco Rose oder Kopenhagens Jacob Neestrup als mögliche Kandidaten gehandelt worden.

Seit der Entlassung von Dino Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) noch der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.

