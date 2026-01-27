Trainer-Überraschung in Frankfurt?

Julius Schamburg 27.01.2026 • 18:47 Uhr Eintracht Frankfurt sucht nach einem Nachfolger für Dino Toppmöller und könnte in Slowenien fündig werden.

Eintracht Frankfurt arbeitet an einer Verpflichtung von Trainer Albert Riera. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll der Spanier bei den Hessen auf Dino Toppmöller folgen. SPORT1 kann bestätigen, dass die SGE an einem Deal arbeitet. Riera (43) ist aktuell noch beim slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje im Amt.

Die Verantwortlichen des Bundesligisten sind sich mit dem Coach bereits einig, Gespräche mit Celje sind im Gange.

Mit seinem Klub schaffte Riera den Sprung in die Playoffs des Europacup-Wettbewerbs. Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein.

Frankfurt-Boss: Trainersuche „auf der Zielgeraden“

Am Montagabend hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt, sein Klub werde „in Kürze“ seinen neuen Trainer präsentieren: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Unter anderem war auch Marco Rose als möglicher Kandidat gehandelt worden.

Zuletzt arbeiteten die Eintracht-Bosse auch an einer Verpflichtung von Jacob Neestrup. Doch die von dessen Verein geforderte Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro ist ihnen zu hoch, zumal der dänische Klub Neestrup nach SPORT1-Infos nicht ziehen lassen will. Eine Einigung ist aktuell unwahrscheinlich.

Eine weitere Alternative zu Riera ist Kjetil Knutsen von Bodö Glimt.

Seit der Entlassung von Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur (21.00 Uhr im LIVETICKER) der Fall sein. Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.

