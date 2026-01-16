Blutiger Zwischenfall hat Folgen

Moritz Pleßmann 16.01.2026 • 21:19 Uhr Beim Bundesligaspiel zwischen Bremen und Frankfurt spielen sich wilde Anfangsminuten ab. Auf den frühen Jubel folgt bei der Eintracht der Schock.

Wilder Auftakt im Weserstadion! Beim Bundesligaduell zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt (JETZT LIVE) haben die Gäste turbulente Anfangsminuten erlebt.

Denn nach nicht mal einer gespielten Minute führte die Eintracht bereits mit 1:0. Neuzugang Arnaud Kalimuendo erzielte nach 52 Sekunden seinen ersten Treffer im SGE-Trikot.

Kurz darauf folgte ein Schreckmoment für Frankfurt. Verteidiger Rasmus Kristensen musste mit blutender Nase vom Feld und dort lange behandelt werden (8.).

„Das sieht wirklich übel aus“, sagte Sky-Kommentator Cornelius Küpper. Bei einer Grätsche hatte er den Fuß von Gegenspieler Isaac Schmidt ins Gesicht bekommen.

Frankfurt: Kristensen minutenlang behandelt

Fast zehn Minuten wurde der Däne draußen verarztet, während die Eintracht in Unterzahl spielte.

Immer wieder hielt der vierte Offizielle Kristensen zurück, da die Blutung nicht gestoppt war. Zwischenzeitlich scherzte dieser mit den Werder-Fans auf der Tribüne. „Das war echt unterhaltsam“, sagte Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher.

Mit getapter Nase konnte Kristensen dann doch weitermachen. „Er sieht aus wie ein Boxer nach acht Runden“, meinte Küpper.