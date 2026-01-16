Furioses Finale: Knauff rettet Frankfurt spät

SID 16.01.2026 • 22:34 Uhr Werder Bremen und Eintracht Frankfurt liefern sich ein enges Duell. Am Ende rettet Knauff die Gäste spät.

Trotz des Last-Minute-Ausgleichs von Ansgar Knauff zeigte sich Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen völlig bedient.

„Du machst hier das 3:3, aber freuen kann sich keiner so richtig“, erklärte der 45-Jährige nach der Ende der Partie bei Sky: „Wir schießen drei Tore, das sollte reichen ein Fußballspiel zu gewinnen.“

Doch weil die Eintracht mal wieder drei Gegentore kassierte reichte es wieder nicht für drei Punkte. „Wir bekommen die Gegentore zu einfach. So können wir da nicht verteidigen“, sagte Toppmöller.

Toppmöller analysiert: „Sehr schlecht verteidigt“

In einer ausführlichen Analyse zeigte er nach der Partie die Schwächen seiner Hintermannschaft gnadenlos auf und erklärte, wie die Gegentore zustande kamen. Zum zwischenzeitlichen 2:3 meinte er knallhart: „Das ist halt sehr schlecht verteidigt.“

„Das ist schwer zu akzeptieren”, meinte Toppmöller insgesamt, auch weil die SGE die Chance hatte zwischendurch auf 3:1 zu stellen. Doch am Ende reiche es nur für ein Unentschieden. Sowohl die Frankfurter als auch Werder warten damit weiter auf ein Erfolgserlebnis im Jahr 2026, bei beiden Klubs nahm zuletzt die Unruhe zu.

Die SGE ging zunächst zweimal in Führung. Die neue Sturmhoffnung Arnaud Kalimuendo erwischte die Werder-Defensive nach 50 Sekunden noch im Tiefschlaf und traf geschickt mit der Fußspitze zur frühen Führung. Es war der erste Treffer der Winter-Leihgabe von Nottingham Forest im Eintracht-Trikot.

Bundesliga: Bremen dreht Partie und verpasst den Sieg

Im zweiten Durchgang brachte Nnamdi Collins (56.) die Gäste zum zweiten Mal in Führung, nachdem die Bremer zwischendurch durch Justin Njinmah (29.) zurückgeschlagen hatten. Nach dem Ausgleich von Jens Stage (78.) folgte Jovan Milosevics (80.) großer Moment, ehe die Eintracht noch einmal eine Antwort hatte.

„Unfassbar. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wie wir das Spiel aus der Hand geben, bitterer geht es glaube ich nicht“, erklärte ein enttäuschter Njinmah bei Sky.

Für einen Schreckmoment auf Frankfurter Seite sorgte Verteidiger Rasmus Kristensen. Der Däne musste nach rund 50 Minuten verletzt ausgewechselt werden. In der Anfangsphase hatte er den Schuh eines Gegenspielers ins Gesicht bekommen und sich eine blutige Nase eingehandelt.