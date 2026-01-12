Newsticker
Bayern gibt Diagnose bei Stanisic bekannt

Bayern-Star fällt vorerst aus

Bittere Nachrichten aus München: Der FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger Josip Stanisic verzichten. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit.

Der Defensivspieler hat sich beim 8:1-Sieg der Münchner gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Klubs.

Wie lange der Kroate ausfallen wird, gab der FC Bayern nicht bekannt. Stanisic konnte nach seiner Verletzung nicht ausgewechselt werden, da Trainer Vincent Kompany sein Kontingent bereits ausgeschöpft hatte. Die letzten Spielminuten absolvierte der FCB in Unterzahl.

