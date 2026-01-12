Bayern gibt Diagnose bei Stanisic bekannt

Maximilian Huber 12.01.2026 • 14:41 Uhr Der FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Das gibt der deutsche Rekordmeister bekannt.

Bittere Nachrichten aus München: Der FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger Josip Stanisic verzichten. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit.

Der Defensivspieler hat sich beim 8:1-Sieg der Münchner gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Klubs.