Bundesliga: BVB-Juwele stoßen zu den Profis

Manfred Sedlbauer 02.01.2026 • 13:05 Uhr Borussia Dortmund bereitet sich im Trainingslager in Marbella auf die restliche Saison vor. Mit dabei sind auch drei vielversprechende Juwele. Der Ablauf ist besonders.

Nach einem Jahr Pause ist der BVB zurück in der spanischen Sonne. Ab Freitag bereiten sich die Dortmunder in der andalusischen Küstenstadt Marbella auf das erste Bundesliga-Spiel im neuen Jahr gegen Eintracht Frankfurt (Freitag, 9. Januar, 20.30 Uhr im LIVETICKER) vor. Eine Rückkehr nach Dortmund gibt es vor diesem Topspiel allerdings nicht mehr. Für drei BVB-Juwele dürfte der Trip etwas ganz Besonderes sein.

Um 11:30 Uhr startete die Maschine vom Dortmunder Flughafen in Richtung Málaga, von dort ging es mit dem Bus ins Mannschaftshotel. Anders als in den Jahren zuvor kommt der BVB nicht im „Grand Melia“ unter (Renovierungsarbeiten), sondern im „Kimpton Los Monteros“.

BVB-Juwele dürfen sich zeigen

Trainiert wird am Trainingsgelände Banus Football Center. Die erste (nicht-öffentliche) Einheit findet am frühen Freitagabend statt. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit reist das Team in der nächsten Woche am Donnerstag direkt nach Frankfurt, wo der BVB am Freitag auf die Eintracht trifft.

Dem Kader im Marbella gehören auch drei BVB-Juwele an: Mathis Albert, Mussa Kaba und Samuele Inacio dürfen sich unter den Augen von Trainer Niko Kovac beweisen. Alle drei NLZ-Spieler machten zuletzt bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar auf sich aufmerksam. Ricken lobte bei SPORT1 die Entwicklung der Talente und hob Inacio als „Zehner, wie man ihn nur selten findet“ hervor. Auch die abwanderungswilligen Cole Campbell und Julien Duranville gehören dem Tross an.