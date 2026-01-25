Bundesliga: BVB-Star klärt über kurioses Kovac-Verbot auf

Daniel Höhn 25.01.2026 • 10:26 Uhr Nico Schlotterbeck hat den BVB bei Union Berlin mit auf die Siegerstraße gebracht. Nach dem Spiel verrät der BVB-Star, warum er so häufig trifft.

Mit seinem Tor zum 2:0 führte Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund beim 3:0-Erfolg bei Union Berlin auf die Siegerstraße. Es war bereits das zweite Tor des Verteidigers in diesem Jahr. Nach der Partie verriet BVB-Star, warum er mittlerweile wieder Torgefahr ausstrahlt.

„Ich durfte nach meiner Knieverletzung lange nicht vor in den Strafraum“, sagte Schlotterbeck bei Sky: „Der Coach hat es entschieden. In der Hinrunde war ich kaum vorne, jetzt bin ich seit sieben, acht Spielen vorne.“

Schlotterbeck erklärt Kovac-Verbot

Warum ihm von BVB-Trainer Niko Kovac der Gang in den gegnerischen Strafraum nach langer Zwangspause untersagt worden sei? „Man musste nach der Verletzung dann schon ein bisschen Kraft sparen teilweise, wie gesagt, weil es lang war.“

Bereits vor zwei Wochen hatte der Nationalspieler gegen Werder Bremen zum wichtigen 1:0 getroffen. In den 16 Ligaspielen zuvor war ihm nur gegen die TSG Hoffenheim ein Treffer gelungen.

„Ich durfte jetzt seit sieben, acht Spielen nach vorne und ich habe gerade in jedem Spiel eine hochkarätige, auch gegen Tottenham hatte ich zwei“, führte Schlotterbeck aus.