BVB siegt - Rückstand auf FC Bayern wieder einstellig

Moritz Pleßmann 24.01.2026 • 20:34 Uhr Borussia Dortmund meldet sich nach der Enttäuschung in der Champions League zurück und verringert den Rückstand zur Tabellenspitze. Bei Union Berlin gelingt ein souveräner Sieg.

Ohne viel Glanz, aber erfolgreich: Borussia Dortmund hat sich nach der Enttäuschung in der Champions League zurückgemeldet und Union Berlin auswärts verdient besiegt (3:0). Dank des Ausrutschers des FC Bayern gegen den FC Augsburg ist der Rückstand des Tabellenzweiten damit zumindest wieder einstellig.

Für das Team von Niko Kovac trafen dabei neben Maximilian Beier (84.) auch zwei Verteidiger. Kapitän Emre Can erzielte früh nach einem Foul an Serhou Guirassy die Führung per Elfmeter (10.). Nico Schlotterbeck stellte kurz nach dem Seitenwechsel nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0 (54.).

Am Dienstag hatte der BVB bei Tottenham Hotspur verloren (0:2) und das schlechteste Gesicht der Saison gezeigt - umso wichtiger scheint die von Trainer Niko Kovac geforderte Reaktion in Berlin.

BVB: Can im Mittelpunkt

Kurioses spielte sich Mitte der zweiten Hälfte um Emre Can ab. Zunächst erhielt der 32-Jährige nach einem Schubser an einem Gegenspieler völlig unnötig die Gelbe Karte, weil er den Ball nach einem Foul nicht abgeben wollte. „Da soll er dem Ärger fernbleiben, als er da den Unioner zu Boden stößt“, bewertete Sky-Experte Dietmar Hamann.

Anschließend wurde er unglücklich an der Achillessehne getroffen, ging unter Schmerzen zu Boden und diskutierte allerdings noch aufgeregt mit Schiedsrichter Robert Hartmann. Die Union-Anhänger schossen sich anschließend voll auf Can ein, der trotz Beleidigungen provozierend auftrat. In der 69. Minute reagierte Kovac und brachte Aaron Anselmino in die Partie – ganz zum Unverständnis von Can.

Im Anschluss erhöhten die Gäste ihre Führung sogar noch einmal, Beier stellte in der Schlussphase auf 3:0. „Der erste Kontakt ist Weltklasse“, lobte Hamann den Treffer des 23-Jährigen, der zuvor stark von Jobe Bellingham bedient worden war.

BVB nutzt Patzer der Bayern

Mit dem Sieg holt der BVB (nun 42 Punkte) in der Tabelle auch auf den FC Bayern auf und verkürzte den Rückstand von elf auf acht Punkte. Der Rekordmeister hatte am Nachmittag völlig überraschend mit 1:2 beim FC Augsburg verloren.

Zudem sind die Schwarzgelben nun seit Mitte Oktober in der Bundesliga ungeschlagen, die letzte und einzige Saisonniederlage gab es allerdings gegen die Münchener.