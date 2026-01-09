Bundesliga: Effenberg weist Fans des FC Bayern zurecht!

SPORT1 09.01.2026 • 12:33 Uhr Die Bosse des FC Bayern ärgern sich über die Fans - jetzt schaltet sich Stefan Effenberg in eine brisante Debatte ein.

Stefan Effenberg hat die Fans des FC Bayern mit klaren Worten zurechtgewiesen. Der ehemalige Profi des deutschen Rekordmeisters forderte gerade die organisierten Anhänger zu einem Umdenken auf.

Hintergrund der Fan-Schelte: Die UEFA hatte den FCB nach wiederholten Pyro-Vergehen zu einer Teilsperrung der Südkurve im Champions-League-Spiel bei Union Saint Gilloise verdonnert.

„Die Fans müssen endlich begreifen, dass sie ihrem Klub mit solchen Aktionen nur schaden. Das darf nicht noch mal passieren“, schimpfte Effenberg in seiner Kolumne für t-online.de.

Effenberg lobt Boss des FC Bayern

Der SPORT1-Experte meinte weiter: „Gerade in dieser Phase der Saison braucht eine Mannschaft doch den Support ihrer Fans.“

Die Bayern hatten zuvor verkündet, dass es dem Verein nicht möglich sei, nur die eigentlich betroffenen Blöcke 111 bis 114 zu sperren - weshalb der gesamte Unterrang der Südkurve vermutlich leer bleiben muss. Grund: Die Tickets werden hier nicht blockweise vergeben, sondern im Ganzen für alle Blöcke im Unterrang der Südkurve. Daher wurden statt 4.800 insgesamt 9.336 Tickets storniert.

Bayerns erboster Sportvorstand Jan-Christian Dreesen hatte den Komplett-Ausschluss der Fans bereits angedroht. Von Effenberg erhielt er dafür Lob: „Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat genau den richtigen Ton gegenüber den Fans des Rekordmeisters getroffen.“