Toppmöller-Aus bei der Eintracht besiegelt!

Julius Schamburg 18.01.2026 • 12:01 Uhr Eintracht Frankfurt zieht die Reißleine und trennt sich von Trainer Dino Toppmöller. Es gibt bereits einen Topkandidaten für die Nachfolge.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich nach dem enttäuschenden Remis bei Werder Bremen von Trainer Dino Toppmöller getrennt. Das berichten Sky und Bild, SPORT1 kann die Information bestätigen.

Bereits nach dem wilden 3:3 an der Weser hatte Sportvorstand Markus Krösche ein Bekenntnis zu Toppmöller vermieden. „So können wir nicht weitermachen“, sagte er - zwei Tage später ist das Aus beschlossene Sache.

Die Eintracht beschäftigt sich nun mit Matthias Jaissle. Der Coach von Al-Ahli ist aktuell der Topkandidat auf die Nachfolge von Toppmöller - aber auch Namen wie Marco Rose sind zu hören. An den Gerüchten um den ebenfalls gehandelten Xabi Alonso ist derweil nichts dran.

So lief die Krisensitzung bei der Eintracht

Zwischen Jaissle und Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche besteht schon seit 2023 Kontakt. Sie kennen sich aus dem Red-Bull-Kosmos (Krösche arbeitete für RB Leipzig, Jaissle unter anderem für RB Salzburg) und pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. In Saudi-Arabien steht Jaissle noch bis 2027 unter Vertrag.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg meinte im Doppelpass: „So kurzfristig wird es schwierig, es wir wohl einen Übergang geben. Ich würde Marco Rose charmant finden. So wie er in Gladbach, Dortmund und Leipzig seinen Fußball hat spielen lassen. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet.“

Frankfurt findet sich nach dem Spiel auf Platz sieben der Tabelle wieder. Die Hessen weisen die schlechteste Verteidigung der Liga auf: In 18 Spielen kassierte das Team unter Toppmöller ganze 39 Gegentreffer.

Dazu kommt: In den vergangenen neun Pflichtspielen glückte der Eintracht nur ein Sieg. Am Tag nach der Bremen-Partie kam es daher zu einer mehrstündigen Krisensitzung, an deren Ende man sich einvernehmlich für eine Trennung entschied.

Toppmöller: Zwischen Erfolgen und Tiefschlägen

Toppmöller hatte den Posten als Cheftrainer in Frankfurt im Sommer 2023 übernommen. Der ehemalige Co-Trainer des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann stand in 121 Pflichtspielen an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison führte er sein Team in die Champions League.

Dort steht am Mittwoch die nächste Partie auf dem Programm, es wartet das Gastspiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam. Aktuell stehen die Hessen als 30. vor dem Vorrundenaus. Im Pokal schied Frankfurt bereits in der 2. Runde aus.