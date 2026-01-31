Bundesliga: "Etwas überfordert!" Bayern toben wegen Schiri

Raphael Weber , Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 31.01.2026 • 20:56 Uhr Der FC Bayern patzt beim Hamburger SV - und ist dabei alles andere als happy mit Schiedsrichter Harm Osmers. Nicht nur Sportvorstand Max Eberl wird deutlich.

Schon auf dem Weg in die Kabine machten die Stars des FC Bayern ihrem Ärger über Schiedsrichter Harm Osmers Luft.

„Katastrophal“, schimpfte Verteidiger Josip Stanisic, nachdem seine Bayern sich mit einem 2:2 beim Hamburger SV begnügen mussten. „Nicht auf diesem Level ...“, meinte ein fassungsloser Harry Kane.

FC Bayern: Eberl schimpft über Schiri - „etwas überfordert“

Auch Sportvorstand Max Eberl wurde deutlich, als er bei Sky analysierte, was - unter anderem - zum Patzer seiner Bayern beigetragen habe: „Ein Schiedsrichter, der etwas überfordert war aus meiner Sicht, der viele Situationen nicht gut eingeschätzt hat. Das ist meine Meinung, keine Entschuldigung.“

Bayern haderte in diversen Situationen mit den Entscheidungen von Osmers. So ging Michael Olise in der 10. Minute nach einem kleinen Kontakt mit Wiliam Mikelbrencis zu Boden, bekam aber keinen Elfmeter.