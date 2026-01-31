Bayern patzt erneut - starke Rettungsaktion sichert einen Punkt

Maximilian Lotz 31.01.2026 • 20:34 Uhr Der FC Bayern kassiert beim HSV eine Woche nach der ersten Bundesliga-Niederlage den nächsten Rückschlag. Alphonso Davies verhindert spektakulär noch Schlimmeres.

Spektakel im Volkspark: Der Hamburger SV hat dem FC Bayern einen leidenschaftlichen Kampf geliefert und dem Rekordmeister beim 2:2 (1:1) den nächsten Dämpfer verpasst.

Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:2) ließ der Tabellenführer aus München damit erneut Punkte liegen. Verfolger Borussia Dortmund könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen Heidenheim den Rückstand auf sechs Punkte verkürzen.

Eberl: „Schiedsrichter war überfordert“

„Wir haben zu viele Torchancen zugelassen. Wir wollten hier gewinnen. Das ist das, worüber ich mich gerade ärgere. Fehler von uns werden gerade bestraft“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl bei Sky und ergänzte in Richtung Osmers: „Der Schiedsrichter war etwas überfordert.“

Fábio Vieira (34./Foulelfmeter) und Luka Vuskovic (53.) trafen für den HSV. Harry Kane (42.) und Luis Díaz (46.) drehten die Partie zwischenzeitlich für die Gäste, die zweimal durch Joshua Kimmich (29.) und Jonathan Tah (65.) am Aluminium scheiterten.

„Für uns fühlt es sich mehr an wie eine Niederlage“, sagte Torhüter Manuel Neuer. „Es ist auch ein gutes Zeichen, dass wir damit nicht zufrieden sind. Wir haben uns mehr vorgenommen. Wenn ich in die Gesichter blicke, ist es ein gutes Zeichen, dass wir wieder angreifen und gewinnen möchten.“

Die Hamburger jubelten dagegen über einen nicht wirklich eingeplanten, aber wertvollen Punkt im Abstiegskampf. Zudem verhinderten die „Rothosen“ um Trainer Merlin Polzin die zehnte Pflichtspiel-Pleite in Serie gegen die Bayern in dem einst „Nord-Süd-Gipfel“ genannten Duell.

Bayern-Defensive erneut bezwungen

Der im ersten Durchgang mutig aufspielende Aufsteiger belohnte sich nach gut einer halben Stunde mit der Führung - auch weil die Bayern mithalfen: Kimmich versprang nach einem geblockten Schuss der Ball, anschließend kam er gegen Nicolai Remberg einen Schritt zu spät. Vieira ließ beim fälligen Elfmeter mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck Manuel Neuer keine Chance (34.).

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany blieb damit auch im fünften Bundesligaspiel seit der Winterpause nicht ohne Gegentor.

Die Münchner antworteten noch vor der Pause: Kane (42.) war nach einem eigentlich verunglückten Torschuss von Kimmich aus kurzer Distanz aus der Drehung zur Stelle.

Bayern-Joker Díaz sticht sofort - Davies rettet in höchster Not

Unmittelbar nach Wiederbeginn drehten die Bayern die Partie zunächst komplett. Der zur Pause eingewechselte Díaz (46.) vollstreckte nach einem perfekten Steilpass von Michael Olise eiskalt.

Der HSV ließ sich nicht entmutigen. Vuskovic (53.) gelang wuchtig per Kopf gegen die Laufrichtung von Neuer der Ausgleich.

Die Hamburger schnupperten sogar an der ganz großen Sensation. Alphonso Davies verhinderte für den bereits geschlagenen Neuer mit einer starken Rettungstat auf der Linie das mögliche 3:2 für den HSV durch Vieira (74.).