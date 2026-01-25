Bundesliga: FC Augsburg veralbert Bayerns Superstar Harry Kane

Der 2:1-Sieg des FC Augsburg beim FC Bayern hat auch in den Sozialen Medien seine Spuren hinterlassen. Der internationale X-Account des FCA hatte es dabei auf Bayern-Stürmer Harry Kane abgesehen.
Augsburger X-Kanal verspottet Kane
In einem Screenshot eines fiktiven Chatverlaufs ging es mit der Frage los: „Um welche Uhrzeit kommst du?“ Als Antwort folgte ein Bild von Kane, was wiederum die Frage aufwarf, was das zu bedeuten habe? „Dass ich nicht auftauchen werde“, war die Antwort.
„Spaß beiseite“
Damit spielte der Augsburger X-Account darauf an, dass von Kane beim Erfolg des FCA in der Allianz-Arena kaum Gefahr ausgegangen war.
Der Post sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit und sammelte schnell weit über 1.000 Kommentare an. Einige Stunden später reagierte der FCA-Kanal daher, es folgte eine Art Entschuldigung: „Spaß beiseite, Hut ab vor Kane! Er spielt eine unglaubliche Saison.“
Mit angehängt war eine Grafik, die zeigte, dass die gesamte Mannschaft des FCA 22 Tore in der Bundesliga-Saison erzielt hat. Darunter ein Bild von Kane, dem bereits allein 21 Tore gelungen sind.