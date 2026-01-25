Newsticker
Bundesliga: FC Augsburg veralbert Bayerns Superstar Harry Kane

Augsburger X-Kanal verspottet Kane

Nach dem Sieg beim FC Bayern hat der internationale X-Account des FC Augsburg über Harry Kane gespottet, ihm aber auch gehuldigt.
Der FC Bayern muss gegen Augsburg die erste Saisonniederlage in der Bundesliga hinnehmen. Damit verpassen die Münchner die Chance auf eine ungeschlagene Saison. Trainer Vincent Kompany trauert dieser Marke aber nicht hinterher.
Daniel Höhn
Nach dem Sieg beim FC Bayern hat der internationale X-Account des FC Augsburg über Harry Kane gespottet, ihm aber auch gehuldigt.

Der 2:1-Sieg des FC Augsburg beim FC Bayern hat auch in den Sozialen Medien seine Spuren hinterlassen. Der internationale X-Account des FCA hatte es dabei auf Bayern-Stürmer Harry Kane abgesehen.

In einem Screenshot eines fiktiven Chatverlaufs ging es mit der Frage los: „Um welche Uhrzeit kommst du?“ Als Antwort folgte ein Bild von Kane, was wiederum die Frage aufwarf, was das zu bedeuten habe? „Dass ich nicht auftauchen werde“, war die Antwort.

„Spaß beiseite“

Damit spielte der Augsburger X-Account darauf an, dass von Kane beim Erfolg des FCA in der Allianz-Arena kaum Gefahr ausgegangen war.

Der Post sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit und sammelte schnell weit über 1.000 Kommentare an. Einige Stunden später reagierte der FCA-Kanal daher, es folgte eine Art Entschuldigung: „Spaß beiseite, Hut ab vor Kane! Er spielt eine unglaubliche Saison.“

Mit angehängt war eine Grafik, die zeigte, dass die gesamte Mannschaft des FCA 22 Tore in der Bundesliga-Saison erzielt hat. Darunter ein Bild von Kane, dem bereits allein 21 Tore gelungen sind.

