Bundesliga: FC Bayern verkündet Neuzugang von Manchester City!

SPORT1 02.01.2026 • 10:52 Uhr Der FC Bayern vermeldet einen Neuzugang, es geht allerdings nicht um einen Spieler. Der Rekordmeister schnappt sich einen Mitarbeiter von Pep Guardiola.

Der FC Bayern verstärkt sein Trainerteam um Chefcoach Vincent Kompany mit Daniel Fradley. „Neuzugang von Manchester City“, schrieb der deutsche Rekordmeister auf Twitter über den neuen Mann.

Fradley war bis zuletzt bei Manchester City unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola tätig. Dort arbeitete der 35-jährige Engländer als Chefanalytiker.

In ähnlicher Rolle war er zuvor auch schon beim englischen Fünftligisten AFC Rochdale und dem MLS-Klub New York City angestellt. Die Bayern stellten Fradley als „Co-Trainer“ vor, genauere Angaben zu dessen Tätigkeitsfeld machten sie zunächst nicht.

FC Bayern holt neuen Trainer für Kompany-Team

Damit ist das Trainerteam von Kompany, das wie der Belgier jüngst mit neuen Verträgen ausgestattet wurde, wieder um eine Person stärker.