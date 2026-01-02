Bundesliga: FC Bayern verkündet Neuzugang von Manchester City!

Der FC Bayern verstärkt sein Trainerteam um Chefcoach Vincent Kompany mit Daniel Fradley. „Neuzugang von Manchester City“, schrieb der deutsche Rekordmeister auf Twitter über den neuen Mann.
Bayern verkündet „Neuzugang von City“
Der FC Bayern vermeldet einen Neuzugang, es geht allerdings nicht um einen Spieler. Der Rekordmeister schnappt sich einen Mitarbeiter von Pep Guardiola.
Vincent Kompany freut sich über einen neuen Mann in seinem Trainerteam
Fradley war bis zuletzt bei Manchester City unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola tätig. Dort arbeitete der 35-jährige Engländer als Chefanalytiker.
In ähnlicher Rolle war er zuvor auch schon beim englischen Fünftligisten AFC Rochdale und dem MLS-Klub New York City angestellt. Die Bayern stellten Fradley als „Co-Trainer“ vor, genauere Angaben zu dessen Tätigkeitsfeld machten sie zunächst nicht.
FC Bayern holt neuen Trainer für Kompany-Team
Damit ist das Trainerteam von Kompany, das wie der Belgier jüngst mit neuen Verträgen ausgestattet wurde, wieder um eine Person stärker.
Im vergangenen Oktober hatten die Bayern mit Bram Geers einen Athletiktrainer an RSC Anderlecht abgegeben.