Bundesliga: Fix! BVB verkündet nächsten Abgang

SPORT1 05.01.2026 • 09:58 Uhr Borussia Dortmund verkündet den nächsten Winter-Abgang. Ein junger Offensivspieler geht zu einem anderen Bundesliga-Klub.

Borussia Dortmund gibt den nächsten Profi ab: Der Offensivspieler Cole Campbell wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zur TSG Hoffenheim. Das gab der BVB offiziell bekannt, nachdem SPORT1 schon zuvor von dem sich anbahnenden Wechsel berichtet hatte.

„Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte”, erklärte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: „Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden.“

Deshalb habe man der Leihe zugestimmt und glaube, „dass er in der Rückrunde bei der TSG auf mehr Spielzeit kommt als zuletzt bei uns. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg.“

BVB macht gutes Geschäft

Wie SPORT1 erfahren hat, überweist die TSG für das Leihgeschäft bis zum Sommer 1,5 Millionen Euro an den BVB und sichert sich dabei eine Kaufoption. Diese liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro (aktueller Marktwert rund fünf Millionen Euro).

Die Dortmunder hatten sich zuvor bereits von Pascal Groß getrennt, der ebenfalls nicht auf die gewünschten Einsatzminuten gekommen war - der deutsche Nationalspieler kehrte zu Ex-Klub Brighton zurück.