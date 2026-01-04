BVB-Talent wechselt nach Hoffenheim!

Manfred Sedlbauer 04.01.2026 • 08:49 Uhr Borussia Dortmund leiht einen Offensivspieler bis Jahresende an einen Ligakonkurrenten aus. Der BVB kommt dabei dem Wunsch des Youngsters nach und kassiert eine vorzeigbare Summe.

Endlich hat er das, was er wollte. Borussia Dortmund lässt Youngster Cole Campbell ziehen. Bei der Einheit am Sonntagvormittag im Trainingslager des BVB in Marbella wird der Youngster schon nicht mehr dabei sein. Nach SPORT1-Informationen leiht die TSG Hoffenheim den Offensivspieler bis Jahresende aus. Der 19-Jährige hat bereits vor einigen Wochen, aufgrund mangelnder Einsatzzeit, einen Wechselwunsch hinterlegt. Dem geben die Klub-Verantwortlichen nun nach. Der BVB kassiert dabei eine ordentliche Summe.

BVB verleiht Campbell und kassiert ordentlich ab

Wie Sport1 erfahren hat, überweist die TSG für das Leihgeschäft bis zum Sommer 1,5 Millionen Euro an den BVB und sichert sich dabei eine Kaufoption. Diese liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, zwischen zehn und zwölf Millionen Euro (aktueller Marktwert rund fünf Millionen Euro) - Ein guter Deal für den BVB, schließlich stand der Youngster gerade einmal 16 Minuten in dieser Spielzeit auf dem Feld. Bereits im Sommertrainingslager 2024 durfte Campbell Profiluft schnuppern, feierte unter Ex-Trainer Nuri Sahin seine Profidebüts in der Bundesliga und Champions League. Der Linksfuß verfügt über feine Technik, Dribbel- und Abschlussstärke.

Durchsetzen konnte er sich allerdings nicht. Vor allem seitdem Niko Kovac das Sagen hat, spielt er nur eine Nebenrolle.

Campbell will auf WM-Zug aufspringen