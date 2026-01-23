Bundesliga: Gewaltige Pyro-Show sorgt für Unterbrechung

Julius Schamburg 23.01.2026 • 21:59 Uhr Das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV muss unterbrochen werden. Das gesamte Stadion ist in roten Rauch gehüllt.

Gewaltige Pyro-Show am Millerntor! Die zweite Hälfte des Derbys zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV (JETZT im LIVETICKER) wurde mit Verspätung angepfiffen.

Unmittelbar vor Wiederanpfiff brannten beide Fanlager Pyrotechnik ab. Auch Raketen flogen auf den Rasen.

Derby St. Pauli vs. HSV unterbrochen - schlechte Sicht am Millerntor

Im Block der St. Pauli-Fans brannte rotes Feuerwerk, das gesamte Stadion war in roten Rauch gehüllt und es war kaum noch etwas zu sehen. Auch die HSV-Fans zündelten.

Die beiden Sky-Kommentatoren Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld verwiesen auf die schlechte Sicht. Schmidt-Sommerfeld meinte aber auch: „Macht euch euer eigenes Bild. Aber das sah schon extrem gut aus.“ Zugleich mahnte das Duo, dass besonders Raketen gefährlich seien.