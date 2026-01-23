Viel K(r)ampf: HSV verpasst Derby-Revanche bei St. Pauli

SID 23.01.2026 • 22:34 Uhr Die Hamburger Stadtmeisterschaft auf dem Kiez lebt von der Spannung. Einen Sieger gibt es am Ende nicht.

Revanche missglückt: Der Hamburger SV hat den ersehnten Prestigesieg im intensiven Stadtderby beim FC St. Pauli verpasst. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin kam am Freitagabend nach viel Kampf und Krampf nicht über ein 0:0 beim Erzrivalen hinaus, der HSV muss damit weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison warten.

„Die Enttäuschung ist da, wir wollten den Sieg unbedingt“, sagte HSV-Verteidiger Luka Vuskovic bei Sky: „Es wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht ganz gereicht.“

Immerhin: Der HSV, der das Hinspiel im Volksparkstadion mit 0:2 verloren hatte, zog durch den Punktgewinn in der Tabelle zumindest vorübergehend an Werder Bremen, dem anderen großen Rivalen im Norden, vorbei und ist zunächst 13., den angestrebten schweren Schlag für St. Pauli im Kampf gegen den Abstieg gelang aber trotz aller Bemühungen nicht.

Stattdessen verlassen die Kiezkicker von Trainer Alexander Blessin mindestens für knapp 24 Stunden den letzten Tabellenplatz und liegen nun auf dem Relegationsplatz – mit weiterhin fünf Punkten Rückstand auf den HSV.

„Ganz Deutschland guckt auf dieses Derby“, hatte Blessin vor der Partie gesagt, doch wer auf einen fußballerischen Leckerbissen gehofft hatte, wurde erst einmal enttäuscht.

Im Derby: Früher Rückschlag für den HSV

Bei Eiseskälte war zunächst auf beiden Seiten Abtasten und bloß keinen Fehler machen angesagt, es kam außerdem zu vielen Zweikämpfen im Mittelfeld.

Und der HSV musste nach einem harten Foul früh Angreifer Alexander Rössing-Lelesiit durch Fabio Baldé ersetzen.

Der HSV erarbeitete sich angetrieben von Spielmacher Fabio Vieira mit der Zeit ein kleines spielerisches Übergewicht, schaffte es aber auch nicht wirklich zwingend vor das Tor von St. Pauli, die Abwehr der Hausherren stand meist recht sicher und gut geordnet.

Die 29.183 Zuschauer mussten tatsächlich bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte auf das erste Torschüsschen durch Baldé warten (45.+3).

Pyro-Show auf den Rängen - wenig Spektakel auf dem Rasen

Nach der Pause unterhielten sich die Fans erst einmal mit einer Pyro-Show selbst, auf dem Platz lebte die Partie weiter vor allem von der Derby-Atmosphäre.

Nach einer Standardsituation wurde es dann aber doch plötzlich einmal gefährlich, der Kopfball von Luka Vuskovic war allerdings zu unplatziert (54.).