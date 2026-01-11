Bundesliga heute: Bayern - Wolfsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.01.2026 • 14:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den VfL Wolfsburg. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am heutigen Sonntag um 17:30 Uhr in der ausverkauften Allianz Arena angepfiffen wird, steht nicht nur das 29. Bundesliga-Heimduell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg an – es ist zugleich das 50. Ligaspiel von FCB-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier hat in seinen ersten 49 Partien beeindruckende 123 Punkte gesammelt; nur Pep Guardiola war in der Bundesliga-Historie nach 50 Spielen erfolgreicher (132 Zähler).

Für Wolfsburgs Coach Daniel Bauer ist es der erste Auftritt in München, und die Statistik macht wenig Mut: In 28 Bundesliga-Gastspielen beim Rekordmeister holten die Wölfe lediglich zwei Remis, 26-mal siegte der FCB.

Die Münchner präsentieren sich in dieser Saison in Bestform: 41 Punkte nach 15 Runden bedeuten die geteilt beste Zwischenbilanz der Bundesliga-Geschichte, nur die Bayern von 2013/14 standen ebenso glänzend da. Mit 55 Treffern haben die Hausherren sogar einen neuen Ligarekord für die ersten 15 Spieltage aufgestellt und in jedem der vergangenen 23 Partien mindestens doppelt eingenetzt – auch das ist laufender Bestwert.

Hauptverantwortlich: Harry Kane, der in nur 78 Bundesliga-Einsätzen schon 100 Torbeteiligungen (81 Tore, 19 Assists) verbucht und in der laufenden Saison bei 19 Toren steht.

Wolfsburg trotz schwacher Ausbeute offensiv in Top-Form

Trotz lediglich 15 Zählern nach 15 Spieltagen – der zweitschwächste Saisonstart seit 2016/17 – reist Wolfsburg nicht chancenlos an. Immerhin haben die Niedersachsen zwei Drittel ihrer Punkte in der Fremde eingefahren (10 von 15), zuletzt gar dreimal in Folge drei Treffer erzielt – ein Kunststück, das ihnen letztmals 2019 gelang.

Stürmer Dzenan Pejcinovic schrieb Geschichte als jüngster Wolfsburger Dreierpacker (20 Jahre, 308 Tage), und Patrick Wimmer sammelte in den vergangenen drei Ligaeinsätzen fünf Scorerpunkte.

Abseits des Rasens sorgte allerdings Innenverteidiger Denis Vavro für Negativschlagzeilen: Gegen den 29-Jährigen laufen Untersuchungen nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung bei einem Hallenturnier in der Slowakei.

Bayern bleibt bei Rückständen cool

Aus statistischer Sicht spricht vieles für den Tabellenführer. Wolfsburg verspielte bereits 15 Punkte nach Führungen – Ligahöchstwert –, während Bayern in dieser Spielzeit zuhause sieben Zähler nach Rückstand holte.

Bei Strafstößen treffen extreme Welten aufeinander: Die Kompany-Elf erhielt ligaweit die meisten Elfmeter (6), der VfL verschuldete ebenso viele – dennoch wartet der FCB seit zehn direkten Duellen auf einen Strafstoß gegen Wolfsburg.

Wird FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1.