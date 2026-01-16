Bundesliga heute: Bremen - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 16.01.2026 • 17:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Freitagabendspiel der Bundesliga kommt es heute im Weserstadion zum traditionsreichen Aufeinandertreffen zwischen dem SV Werder Bremen und Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER).

Die Hanseaten gehen mit ihrem Cheftrainer Horst Steffen in das erste Rückrundenspiel, die Gäste werden von Dino Toppmöller betreut. In den vergangenen fünf direkten Duellen konnte Bremen lediglich einmal gewinnen, was dem Duell vorab eine pikante Note verleiht.

Bundesliga heute: So verfolgen Sie Bremen - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bei den Grün-Weißen lag der Fokus in den letzten Tagen nicht nur auf der Vorbereitung, sondern auch auf Personalien: Naby Keita kehrt nach seiner Leihe nicht mehr an die Weser zurück, sondern schließt sich endgültig Ferencváros Budapest an. Sportlich ruhen die Hoffnungen einmal mehr auf Jens Stage, der in dieser Bundesliga-Saison bereits in rund einem Drittel aller Bremer Partien traf.

Defensiv arbeiten Steffen und sein Team an den Standards, nachdem Keeper Mio Backhaus zuletzt beim 0:3 in Dortmund – auch wegen intensiver Blockarbeit der Gegner – ins Blickfeld kritischer Stimmen geraten war. Für Zuversicht sorgt, dass Werder in den letzten fünf Heimspielen nur eine Niederlage hinnehmen musste.

Eintracht reist ohne drei Stürmer an

Die Gäste vom Main plagen sich vor dem Trip in den Norden mit Angriffssorgen. Winterneuzugang Younes Ebnoutalib laboriert an einem Innenbandanriss im rechten Knie und fehlt ebenso wie Jonathan Burkardt (Wadenverletzung) und Michy Batshuayi (Mittelfußbruch). Damit muss Toppmöller improvisieren, zumal Frankfurt in dieser Bundesliga-Saison auswärts bislang nur einen Sieg aus den letzten fünf Versuchen einfuhr.

Historische Anekdoten wie der 2008er Rekordtransfer des Brasilianers Caio, der trotz bescheidener Ausbeute zum Kultspieler wurde, erinnern jedoch an die besondere Beziehung der Eintracht-Fans zu ihren Offensivkünstlern – ein Erbe, das nun ruht, bis die verletzten Angreifer zurückkehren.

Statistische Brennpunkte: Erste Halbzeit verspricht Tore

Rein statistisch fällt in 82 Prozent der Frankfurter Bundesligapartien in dieser Spielzeit bereits vor der Pause mindestens ein Treffer. In 44 Prozent ihrer Auswärtsspiele trafen sogar beide Teams bis zum Halbzeitpfiff. Dass auch Werder in der Offensive Akzente setzt, unterstreicht die starke Trefferquote von Jens Stage.

Auf der Gegenseite liegt Bremens Augenmerk darauf, gegnerische Eckbälle besser zu verteidigen – ein Problem, das gegen den BVB offenkundig wurde. Welche Mannschaft am Freitagabend in den Anfangsminuten den Ton angibt und wer die Standardsituationen besser nutzt, könnte maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Partie an der Weser haben.

