Bundesliga heute: Bremen - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Werder braucht Punkte gegen die TSG

SPORT1 27.01.2026 • 17:30 Uhr Der SV Werder Bremen empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Trainer Horst Steffen sagte auf der Pressekonferenz: „Die Situation ist anzunehmen. Es gibt natürlich mehr Druck als nach drei Siegen. Es ist aber die Frage, wie man damit umgeht. Wir fokussieren uns auf die anstehenden Aufgaben.“ Die Bremer wollen sich von der schwierigen Lage nicht lähmen lassen und den Blick auf die kommende Partie richten.

Bundesliga heute live: So verfolgen Sie Bremen - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Anstoß im Weserstadion ist am Dienstag, 27.01.2026, um 20:30 Uhr.

Hoffenheim als Überraschungsteam

Mit Hoffenheim reist ein Gegner an, der als Tabellendritter das Überraschungsteam der Saison ist. Die Kraichgauer haben sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich gesteigert und gelten als spielstarke Mannschaft.

Trainer Steffen sagte mit Blick auf den Gegner: „Hoffenheim ist eine sehr wache Mannschaft, mit einer hohen Ballsicherheit und einigen gefährlichen Spielern vorne.“ Werder muss sich also auf viel Arbeit gegen den Ball einstellen.

Er führte weiter aus: „Da wartet eine große Aufgabe auf uns. Das ist schon klar.“ Ein einfaches „Weiter so“ werde gegen diesen Gegner kaum reichen.

Abwehrsorgen und Rotation

Werder muss defensiv umbauen. Marco Friedl fehlt gesperrt, nachdem er zuletzt seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte. Bei Amos Pieper entscheidet sich kurzfristig, ob er einsatzfähig ist. Isaac Schmidt fällt nach einer Gehirnerschütterung sicher aus.

Steffen sagte zur Personalsituation: „Das ist eine zwanghafte Rotation.“ Sollte auch Pieper ausfallen, ist eine Rückkehr zur Viererkette denkbar. Links wird Schmidt durch Olivier Deman ersetzt.

Wetter soll kein Hindernis werden

Trotz neuer Schneefälle in Bremen soll die Partie stattfinden. Laut Vereinsangaben geht man aktuell davon aus, dass gespielt werden kann, auch wenn eine endgültige Sicherheit erst kurz vor Anpfiff besteht.

Wird SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SVW gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.