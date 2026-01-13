Bundesliga heute: BVB - Bremen LIVE im TV, Stream & Liveticker - Kovac setzt Guirassy auf die Bank

SPORT1 13.01.2026 • 19:34 Uhr Borussia Dortmund empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Signal Iduna Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Borussia Dortmund empfängt am heutigen Dienstag, 13. Januar 2026, den SV Werder Bremen zum Bundesliga-Duell im Signal Iduna Park (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert.

BVB-Stürmer Serhou Guirassy sitzt gegen Bremen zunächst nur auf der Bank. Niko Kovac lässt den Portugiesen Fábio Silva von Anfang an spielen. Auf der Pressekonferenz hatte der Trainer Guirassy noch den Rücken gestärkt, aber offengelassen, ob dieser auch in der Startelf steht. „Es ist ersichtlich, dass ich ihn sehr schätze, stütze und schütze“, hatte Kovac gesagt.

Bundesliga heute live: So verfolgen Sie BVB - Bremen im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky, Dazn

: Sky, Dazn Livestream : Sky, Dazn

: Sky, Dazn Liveticker: SPORT1

BVB - Bremen, die offiziellen Aufstellungen:

BVB: Kobel - Süle, Anton, Schlotterbeck – Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson – Beier, Chukwuemeka – Silva

Bremen: Backhaus – Stage, Pieper, Njinmah, Friedl, Coulibaly – Sugawara, Lynen, Schmidt – Grüll, Schmid

Dortmund geht mit einer beeindruckenden Offensivserie ins Spiel: In den vergangenen neun Pflichtspielen fiel stets mindestens ein Treffer schon vor der Pause, und auch in allen letzten sechs Heimbegegnungen klingelte es früh. Besonders treffsicher präsentierte sich zuletzt Maximilian Beier, der in 31 Prozent aller Ligaeinsätze und in 43 Prozent der Heimspiele für den BVB netzte – zuletzt sogar doppelt in zwei Partien nacheinander.

Julian Brandt bleibt ebenfalls ein Faktor: Wenn der Nationalspieler vor heimischem Publikum traf, sprang für die Schwarz-Gelben in den beiden zurückliegenden Fällen jeweils ein Sieg heraus. Brandt sitzt allerdings zunächst nur auf der Bank.

Werder mit neuem Stürmer und Nachholspiel im Hinterkopf

Die Grün-Weißen reisen in eine herausfordernde Woche: Erst vergangenen Samstag fiel die Heimpartie gegen Hoffenheim dem Sturmtief „Elli“ zum Opfer und wurde von der DFL auf den 27. Januar verlegt.

Trainer Horst Steffen nutzt die zusätzliche Vorbereitung, um Neuzugang Jovan Milosevic einzubinden. Der 20-jährige Serbe kommt leihweise vom VfB Stuttgart und soll den am Knie operierten Victor Boniface ersetzen. In der Fremde erzielten die Norddeutschen bislang auffällig häufig eine gerade Anzahl an Toren – in 75 Prozent ihrer Auswärtsspiele dieser Saison war die Gesamtzahl der Treffer gerade.

Disziplin, Duelle und ein prominentes Thema abseits des Rasens

Aus den letzten vier direkten Aufeinandertreffen ging die erste Verwarnung stets an Borussia Dortmund – ein Aspekt, den Referee Daniel Siebert heute im Auge behalten dürfte. Die Gastgeber werden zudem auf ihren starken Startphasen aufbauen wollen, schließlich gelang ihnen in jedem der vergangenen fünf Spiele ein Treffer vor dem Seitenwechsel. Abseits des Bundesliga-Alltags sorgt eine Nachricht aus Gabun für Schlagzeilen: Die Regierung hat die Suspendierung von Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang aufgehoben, was in Dortmund mit Interesse verfolgt wird, auch wenn der Stürmer längst andernorts aktiv ist.

Wird Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BVB gegen SVW im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und in der Konferenz bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Dortmund gegen SV Werder Bremen im Liveticker bei SPORT1.