Bundesliga heute: FC Bayern in Köln LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.01.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Rahmen des 17. Bundesliga-Spieltags empfängt der 1. FC Köln am Mittwochabend (14. Januar 2026, 20:30 Uhr im LIVETICKER) im RheinEnergieStadion den FC Bayern München.

An der Seitenlinie stehen sich die Trainer Lukas Kwasniok und Bayerns Coach Vincent Kompany gegenüber; geleitet wird die Partie von FIFA-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Für Köln steht damit das erste Flutlicht-Heimspiel des Jahres an, während die Münchner ihre imposante Auswärtsserie von 14 Partien mit mindestens drei Toren fortsetzen wollen.

Die Geißböcke gehen erneut mit einer arg dezimierten Defensive ins Spiel: Innenverteidiger Dominique Heintz (Adduktoren) gesellt sich zu den ohnehin fehlenden Luca Kilian, Timo Hübers, Joel Schmied und Rav van den Berg. Ersatzmann Eric Martel ist gesperrt, sodass Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey erneut von Beginn an erwartet wird.

Trainer Kwasniok will trotz der Fan-Kritik („KWASNI YOK“-Banner beim 2:2 in Heidenheim) Ruhe bewahren. Wird auch Shootingstar Said El Mala wieder ein Faktor? Der Offensivspieler traf in 44 Prozent aller Ligaspiele traf und kommt vor heimischer Kulisse sogar auf 57 Prozent. Köln hat jedoch in den letzten acht Heimspielen immer mindestens einen Gegentreffer kassiert und wartet seit zehn Heimduellen auf einen Sieg gegen die Bayern.

Bayerns Ausfälle: Kimmich, Davies & Co. fehlen – Musiala-Comeback vertagt

Vincent Kompany muss weiterhin ohne Joshua Kimmich (Sprunggelenk) planen, auch Josip Stanisic (Kapselbandverletzung) steht erst im Februar wieder zur Verfügung. Alphonso Davies und Sacha Boey fallen erkrankt aus, und Jamal Musiala arbeitet zwar voll im Reha-Programm, ist für Köln aber noch kein Thema.

Trotz der Ausfälle reist der Rekordmeister mit beeindruckenden Zahlen an: In 88 Prozent der Saisonspiele trafen die Münchner in beiden Halbzeiten, zuletzt gelang dies dreimal in Serie. Außerdem gewann Bayern die letzten beiden Auswärtspartien jeweils in beiden Spielhälften.

Statistisch spricht fast alles für den Titelverteidiger: Köln hat keines der letzten zehn Pflichtspiele gegen den FC Bayern gewonnen und kassierte in jedem dieser Duelle mindestens ein Tor.

In 94 Prozent aller Bayern-Partien fiel zudem ein Treffer in der ersten Halbzeit, während in neun der vergangenen zehn direkten Begegnungen mindestens eine Karte in den ersten 30 Minuten gezeigt wurde.

Ja, das Spiel wird im Free-TV bei RTL zu sehen sein. Möglich macht dies eine Kooperation mit dem Kölner Sender und dem Rechteinhaber Sky.

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.