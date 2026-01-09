Bundesliga heute: Frankfurt - BVB LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.01.2026 • 17:30 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Rückrundenauftakt der Bundesliga trifft Eintracht Frankfurt am heutigen Freitag (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER) im heimischen Deutsche Bank Park auf Borussia Dortmund. Die Bilanz der Hessen gegen den BVB ist ausbaufähig: Nur eines der letzten neun Pflichtspiele vor eigenem Publikum konnte die SGE für sich entscheiden – das 2:0 im Liga-Duell im Januar 2025.

Unter Trainer Dino Toppmöller präsentieren sich die Frankfurter zuletzt aber stabil: Nur eine der vergangenen neun Bundesliga-Partien ging verloren (0:6 in Leipzig). Der Gegner aus Dortmund reist mit 32 Punkten aus 15 Spielen an und erlebt unter Coach Niko Kovac die beste BVB-Hinrunde seit der Saison 2018/19.

Bundesliga heute live: So verfolgen Sie Frankfurt - BVB im Free-TV, Stream, Ticker

TV : Sky, Sat.1

: Sky, Sat.1 Livestream : Sky, ran.de

: Sky, ran.de Liveticker: SPORT1

Bei den Gastgebern richtet sich der Fokus auf Wintertransfer Arnaud Kalimuendo. Der 23-jährige Franzose wurde Anfang der Woche von Nottingham Forest ausgeliehen und könnte angesichts der anhaltenden Blessur von Topscorer Jonathan Burkardt sofort Minuten erhalten. Toppmöller lobte Tempo, Tiefenläufe und Abschlussstärke des Angreifers – Attribute, die der SGE-Offensive frischen Schwung verleihen sollen. Ebenfalls vor einem möglichen Bundesliga-Debüt steht Younes Ebnoutalib: Der gebürtige Frankfurter führt mit zwölf Treffern die Torjägerliste der 2. Liga an und ist nun Teil des Kaders, mit dem die Eintracht bereits 495 unterschiedliche Spieler in der Bundesligageschichte eingesetzt hat – Ligarekord.

Kobel fraglich – BVB könnte auf Meyer setzen

Borussia Dortmund reist mit einem Fragezeichen auf der Torwartposition nach Frankfurt. Stammkeeper Gregor Kobel verließ krankheitsbedingt das Trainingslager in Marbella; sollte er nicht rechtzeitig fit werden, stünde Alexander Meyer bereit.

Die Dortmunder Defensive überzeugt gleichwohl: Mit nur zwölf Gegentoren stellt der BVB die zweitbeste Abwehr der Liga und lag in dieser Saison erst 91 Minuten in Rückstand – europaweit unterbietet das lediglich Atlético Madrid. Offensiv zeigte sich zuletzt vor allem Julian Brandt treffsicher, der in drei Pflichtspielen nacheinander ein Tor erzielte, darunter auch im Pokalduell mit der Eintracht. Dagegen wartet Serhou Guirassy seit sechs Pflichtspielen auf einen Treffer.

Direkte Duelle, Fehlerquote und Schussstatistik als mögliche Faktoren

Im Pokal trafen beide Teams schon Ende Oktober aufeinander – Frankfurt schied nach 1:1 n. V. im Elfmeterschießen aus. Während der BVB saisonübergreifend nur eine seiner letzten 23 Ligapartien verlor, startet die Eintracht traditionell gut ins neue Jahr und holte in sechs der vergangenen sieben Spielzeiten zum Auftakt drei Punkte.

Auffällig: Frankfurt lässt mit durchschnittlich 11,3 Abschlüssen pro Partie kaum mehr zu als Dortmund (11,0), leistete sich jedoch bereits acht individuelle Fehler vor Gegentoren – Ligahöchstwert hinter Freiburg. Der BVB hingegen profitierte erst von einem gegnerischen Patzer und kommt selbst nur auf 11,9 Schüsse pro Spiel – den niedrigsten Vereinswert seit Datenerfassung 2004/05, aber dennoch mit Toren in jedem der bisherigen 15 Spiele.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird im Free-TV zu sehen sein. Sat.1 übertragt, bei ran.de gibt es einen kostenlosen Livestream.

Bundesliga heute: Wo wird SGE gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auch live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.