Frankfurt landet nächsten Transfercoup - Krösche bekommt seinen Wunschspieler

Julius Schamburg 07.01.2026 • 18:17 Uhr Eintracht Frankfurt verstärkt sich weiter auf der Stürmerposition. Ein Wunschspieler wechselt an den Main - und befindet sich sogar schon beim Medizincheck.

Das zwei Jahre lange Warten hat endlich ein Ende! Eintracht Frankfurt steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Wunschspieler Arnaud Kalimuendo.

Nach SPORT1-Informationen befindet sich der Stürmer bereits in Frankfurt, um am Mittwoch den Medizincheck zu absolvieren. Der 22-Jährige soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden.

Die Details hinter dem Kalimuendo-Deal

SPORT1 weiß: Es handelt sich um eine Leihe mit Kaufoption - diese beträgt 27 Millionen Euro. Eine Kaufverpflichtung besteht allerdings nicht. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Am Dienstagabend stand Kalimuendo noch im Spieltagskader von Premier-League-Klub Nottingham Forest. Beim 2:1-Erfolg gegen West Ham United kam der Franzose allerdings nicht mehr zum Einsatz. Am Mittwoch machte er sich dann auf den Weg nach Frankfurt.

Die Eintracht buhlt bereits seit zwei Jahren und vier Transferperioden um das Stürmerjuwel. Nun gab es endlich den Durchbruch für Sportvorstand Markus Krösche und Co. Sollte beim Medizincheck alles glatt laufen, könnte Kalimuendo schon am Donnerstag vom Verein offiziell vorgestellt werden.

Burkardt fällt weiter aus - wer stürmt gegen den BVB?

Kalimuendo gilt als „Soforthilfe“, auch weil Topscorer Jonathan Burkardt nach SPORT1-Informationen bis Ende Februar auszufallen droht.

Gut möglich, dass Kalimuendo ins kalte Wasser geschmissen wird und schon am Freitagabend gegen den BVB (ab 20.30 im LIVETICKER) die ersten Einsatzminuten bekommt. Sowohl er als auch Neuzugang Younes Ebnoutalib gelten beide als mögliche Startelfkandidaten.

Die Frankfurter stehen also vor dem bereits sechsten Zugang in dieser Transferperiode. Keito Kumashiro, Love Arrhov, Ayoube Amaimouni-Echghouyab und Ebnoutalib wechselten an den Main - nun steht der Transfer von Kalimuendo kurz bevor.

Einen Abgang gab es auch zu verzeichnen: Elye Wahi hatte den Verein im Winter verlassen und wechselte auf Leihbasis zu OGC Nizza und feierte dort einen erfolgreichen Einstand.

Kalimuendo „reif für die Bundesliga“

Was darf die Eintracht von Neuzugang Kalimuendo eigentlich erwarten?

„Ich bin überzeugt, dass er in der deutschen Eliteklasse sein Potential deutlich besser ausschöpfen wird als zuletzt in England. Natürlich muss er sich in Bezug auf die Statistiken noch ein Stück verbessern, aber da sind die Pässe, die er spielt, um Platz für einen anderen Spieler zu schaffen“, sagte Frankreich-Legende David Trezeguet der FAZ.