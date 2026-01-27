Bundesliga heute: St. Pauli - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream - St. Pauli vor Härtetest gegen Leipzig

SPORT1 27.01.2026 • 17:30 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Dass am Millerntor gleich mehrfach die Tormusik erklingt, gilt jedoch als eher unwahrscheinlich. Zum einen reist mit Leipzig kein Gegner aus der Kategorie „Laufkundschaft“ an, zum anderen stellt die Offensive der Kiezkicker bislang eines der größten Probleme dar: In 18 Bundesliga-Spielen gelangen St. Pauli lediglich 16 Treffer – Tiefstwert der Liga.

Bundesliga: So verfolgen Sie heute FC St. Pauli - RB Leipzig LIVE

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Interessant aus Hamburger Sicht: Gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel zeigte St. Pauli in dieser Saison häufig ansprechende Leistungen. Zwar reichte es gegen Bayern München (1:3), Borussia Dortmund (2:3) und Bayer Leverkusen (1:2) am Ende nicht für Punkte, doch die Auftritte machten Mut, dass auch gegen Leipzig etwas möglich ist.

Rasmussen als neue Option im Mittelfeld

Neue Impulse könnte Winter-Neuzugang Mathias Knutsen Rasmussen bringen. Der Norweger gilt als spielstarker Mittelfeldakteur mit gutem Raumgefühl und Übersicht. Blessin kennt ihn noch aus gemeinsamer Zeit in Belgien und traut ihm zu, Kreativität ins Spiel zu bringen wie der NDR berichtete.

Nach zwei Trainingseinheiten sei ein Kaderplatz möglich, deutete Blessin an. Ob Rasmussen direkt in der Startelf steht, ließ der Trainer offen.

Jones bringt Tempo – besonderes Gedenken

Auch Ricky-Jade Jones ist eine Option für die Anfangsformation. Der Engländer sorgte zuletzt mit einem Sprint von 36,46 km/h für die schnellste gemessene Geschwindigkeit der Bundesliga-Saison. Seine Dynamik könnte gegen Leipzig zu einem wichtigen Faktor werden.

Neben dem Sportlichen steht am Spieltag auch ein besonderes Zeichen im Mittelpunkt: St. Pauli erinnert rund um die Partie am Holocaust-Gedenktag an frühere Vereinsmitglieder, die während der NS-Zeit verfolgt oder ermordet wurden. In Videobeiträgen stellen Profispieler deren Biografien vor. Abwehrspieler Hauke Wahl erinnert dabei an den jüdischen St.-Pauli-Spieler Selig Cahn, der 1942 in Auschwitz ermordet wurde.

