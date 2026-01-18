Bundesliga: Jürgen Klopp besucht Vincent Kompany im Kabinengang nach Bayern-Sieg

Stefan Kumberger 18.01.2026 • 14:21 Uhr Nach dem deutlichen Sieg der Bayern in Leipzig verläuft die Abreise der Stars nicht so reibungslos wie gewohnt. Ein Profi lässt es dabei ruhig angehen.

Wie so oft nach Auswärtsspielen brach beim FC Bayern auch in Leipzig ein wenig Hektik aus. Die Zeitpläne sind eng. Die Abfahrt der Mannschaftsbusse und der Abflug Richtung München sind eng getaktet. Kein Wunder also, dass bei den Stars und den Verantwortlichen immer Eile herrscht.

Doch am Samstagabend nach dem 5:1-Erfolg lief nicht alles reibungslos. Unter anderem dafür verantwortlich: Jürgen Klopp! Der „Head of Global Soccer“ von Red Bull ließ es sich nicht nehmen, Bayern-Trainer Vincent Kompany im Kabinengang zu besuchen und sich einige Minuten mit ihm zu unterhalten. Inhalt? Unklar!

Smalltalk zwischen Kompany und Klopp

„Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Es ging nicht so sehr über den FC Bayern. Jürgen ist ja in der ganzen Welt aktiv, also könnte es um jede Liga gehen. Es ging ein bisschen um alles“, sagte Kompany auf Nachfrage von SPORT1.

Der kurze Smalltalk dürfte – neben all den Interviews nach der Partie – dazu geführt haben, dass der Belgier kurzerhand auf die Teilnahme an der obligatorischen Pressekonferenz verzichtete und stattdessen in der Mixed Zone ein paar Fragen beantwortete. Kompany erreichte pünktlich den Bus, dessen Abfahrt für 21.15 Uhr angesetzt war.

FC Bayern: Gnabry ermahnt Olise

Etwas lockerer ließ es hingegen Michael Olise angehen. Der Franzose besuchte die Leipziger Spieler in deren Kabine und kam erst spät (und noch in Strumpfsocken) in die Räume des Gästeteams.

Dort konnte man beobachten, wie Serge Gnabry seinen Kollegen bereits erwartete und auch ermahnte: „Michael, komm! In acht Minuten fährt der Bus!“