FC Bayern: Joker Olise ändert alles - auch Neuer glänzt bei Comeback-Sieg

Julius Schamburg 17.01.2026 • 21:17 Uhr Der FC Bayern kämpft sich gegen RB Leipzig eindrucksvoll zurück. In der Schlussphase spielt der deutsche Rekordmeister den Liga-Konkurrenten an die Wand. Jamal Musiala feiert sein Comeback.

Folgt auf die Rekord-Hinrunde die Rekord-Rückrunde? Der FC Bayern München hat im Topspiel mit 5:1 (0:1) bei RB Leipzig gewonnen und sich in der Schlussphase nach der Einwechslung eines überragenden Michael Olise regelrecht in einen Rausch gespielt.

Dabei gerieten die Bayern zunächst in Rückstand, doch Serge Gnabry, Tormaschine Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Joker Olise sorgten für die Wende. Ein bestens aufgelegter Manuel Neuer hielt den Sieg fest.

Wackelige Anfangsphase des FC Bayern

Leipzig spielte in der Anfangsphase groß auf und bereitete der Bayern-Defensive enorme Probleme. Romulo brachte den Gastgeber nach Vorlage von Nationalspieler David Raum schließlich in Führung (20.).

„Sie haben uns richtig Probleme gemacht in der ersten Hälfte. Sie waren klar besser. Vom Gefühl her waren sie zweimal besser“, sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Spiel bei Sky.

Die Leipziger vergaben einige weitere aussichtsreiche Gelegenheiten. „Hoffentlich rächt sich das nicht“, hatte Sky-Experte Lothar Matthäus die Wende schon vor Augen.

Nach Wiederanpfiff waren die Bayern dann das spielbestimmende Team. Gnabry erzielte in der 50. Minute den Ausgleich.

Neuer mit „Weltklasse“-Aktion

Dann parierte Neuer gegen Romulo stark (65.) und fast im direkten Gegenzug fiel das nächste Tor. Ridle Baku rutschte in der Defensive unglücklich weg, der eingewechselte Olise setzte Kane mustergültig in Szene und dessen 21. Saisontor war nur noch Formsache (67.).

Mit der nächsten Glanzparade entschärfte Neuer einen Schuss von Bayern-Flirt Yan Diomande (72.). „Weltklasse“, lobte Rekordnationalspieler Matthäus.

„Dass er älter als ich ist und das trotzdem noch macht, ist Wahnsinn. Aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch seine Energie in der Kabine. Wie er sich vorbereitet für jedes Spiel, die Motivation hochzuhalten für jedes Spiel. Er liest das Spiel so gut, er ist immer da im richtigen Moment und hilft uns sehr viel“, adelte Kompany seinen Torhüter.

Olise dreht auf - Musiala feiert Comeback

Tah leitete die furiose Schluss-Offensive ein und traf nach einer Ecke per Kopf (83.). Pavlovic erhöhte wenig später (85.), dann belohnte sich auch Olise mit einem Treffer (88.). Der Franzose war in der 57. Minute für Lennart Karl eingewechselt worden und die Bayern waren fortan kaum noch zu stoppen.

Außerdem feierte Jamal Musiala nach langer Leidenszeit sein Comeback. Er wurde in der 87. Minute für Gnabry eingewechselt und bereitete kurz darauf sogar das 5:1 durch Olise vor.

Fünf Tore nach Halbzeit-Rückstand waren den Bayern in der Bundesliga auswärts laut Datenabieter Opta zuletzt im September 1976 beim 6:5 in Bochum gelungen.

„Aber in der zweiten Hälfte - mein Gott - was die Jungs gebracht haben. Ich glaube, wir sind sechs Kilometer mehr gelaufen. Es war die pure alte Schule der Mentalität. Laufen, grätschen, nach vorne gehen“, gab sich Kompany zufrieden.

Hartes Foul an Goretzka: War das Rot?

In der 29. Minute hatte Nicolas Seiwald Glück, dass er nach einem harten Foul an Leon Goretzka von Schiedsrichter Sascha Stegemann nur die Gelbe Karte gezeigt bekam. Der Österreicher hatte Goretzka mit offener Sohle am Knöchel getroffen.

Goretzka wurde schließlich in der Halbzeit ausgewechselt und durch Joshua Kimmich ersetzt.

Das Hinspiel zum Saisonauftakt hatten die Bayern noch mit 6:0 gewonnen. Am Samstagabend landeten die Münchner den nächsten Sieg - wenn auch etwas knapper.