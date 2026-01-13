BVB: Ricken reagiert kurz vor Anpfiff auf Gerüchte um Kehl

Niklas Senger 13.01.2026 • 21:10 Uhr Folgt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl beim Hamburger SV auf Stefan Kuntz? Sport-Geschäftsführer Lars Ricken findet deutliche Worte für die aufgekommenen Gerüchte.

Kurz vor dem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen (jetzt im LIVETICKER) sind am Dienstag plötzlich Gerüchte um BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl aufgekommen.

Nach dem Aus von Stefan Kuntz beim Hamburger SV soll Kehl laut Sky ein Kandidat für die Nachfolge sein. Dem Bericht zufolge gab es zwar noch keinen direkten Kontakt zwischen den beiden Parteien, der HSV diskutiere die Personalie jedoch intern.

BVB-Boss Ricken reagiert auf Kehl-Gerüchte

Vor dem Anpfiff gegen Bremen reagierte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken auf die Spekulationen. „Die Gerüchte sind ja relativ frisch, ich habe sie auch gerade erst gelesen“, sagte der BVB-Boss bei DAZN und stellte klar: „Ich weiß nicht, was die Hamburger sich für Gedanken machen. Es ist niemand an uns herangetreten und damit ist es für uns vor dem Spiel auch kein Thema.“

Diskussionen über eine mögliche Freigabe für Kehl wollte Ricken nicht aufkommen lassen. „Auf Basis von Gerüchten soll ich jetzt eine Entscheidung treffen?“, fragte der 49-Jährige.