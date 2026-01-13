Pfiffe zur Pause - am Ende vollendet Joker Guirassy den klaren BVB-Sieg

Niklas Senger 13.01.2026 • 22:24 Uhr Borussia Dortmund siegt gegen Werder Bremen. Auch dank Joker Serhou Guirassy, der nach seiner Einwechslung für die Entscheidung sorgt.

Borussia Dortmund schlägt in der englischen Woche zurück! Vier Tage nach dem wilden 3:3 gegen Eintracht Frankfurt gewinnt der BVB mit 3:0 (1:0) gegen den SV Werder Bremen und bleibt damit im zehnten Bundesligaspiel in Serie ungeschlagen. Nico Schlotterback (11.) brachte den BVB in Führung, ehe Marcel Sabitzer (75.) und Serhou Guirassy (83.) erhöhten.

Die BVB-Führung war zur Pause jedoch etwas glücklich. Besonders in einer wilden Anfangsphase luden die Schwarz-Gelben den Gegner durch eigene Ballverluste ein. Gefährlichster Bremer war dabei Justin Njinmah, der dreimal (4., 6., 18.) die Chance auf einen Treffer ausließ.

Während sich die Dortmunder aus dem Spiel heraus nur wenige klare Torchancen erspielten, sorgte ein Eckball in der 11. Minute für die Führung. Im Fünfmeterraum löste sich Schlotterbeck aus der Deckung von Jens Stage und kam somit freistehend zum Kopfball. Aus kurzer Distanz war der Abschluss für Torhüter Mio Backhaus nicht zu halten.

Dortmund nach der Pause stark verbessert

Nach dem Dortmunder Führungstreffer (18.) startete Njinmah an der Mittellinie durch und tauchte nach einem langen Ball von Romano Schmid frei vor dem Kasten von Gregor Kobel auf. Den Versuch, ins obere rechte Eck zu verwandeln, parierte der BVB-Keeper aber mit einem starken Reflex.

Mit der Leistung in der ersten Hälfte waren viele BVB-Anhänger nicht zufrieden: Zur Pause gab es hörbare Pfiffe.

In Durchgang zwei arbeitete die Borussia nach und nach daran, sich die Führung zu verdienen. Passive Bremer sahen in der 75. Spielminute nur zu, wie Felix Nmecha am Sechzehner auf Sabitzer ablegte, der aus zentraler Position schnell abschloss und mit einem satten Flachschuss ins linke Eck einnetzte.

Vor dem 3:0 unterlief Pieper ein folgenschwerer Fehler. Der Innenverteidiger verschätzte sich im Aufbauspiel und verlor den Ball nach erfolgreichem Pressing von Jobe Bellingham. Der Ball landete anschließend punktgenau bei Guirassy, der im eins-gegen-eins nur noch verwandeln musste. Für den Stürmer endet somit auch eine persönliche Durststrecke.

Guirassy beim BVB zunächst nur auf der Bank

Vor dem Spiel am Dienstagabend polarisierte in Dortmund bereits die Aufstellung von Trainer Niko Kovac. Guirassy musste aufgrund seiner anhaltenden Torkrise zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Stürmer war zuletzt sieben Ligaspiele ohne eigene Torbeteiligung geblieben.

„Serhou bekommt heute mal eine Pause, aber ich vertraue meinem Stürmer weiterhin und das wird auch in der Zukunft so sein“, hatte Kovac vor dem Anpfiff bei Sky versichert.

Sommer-Neuzugang Fábio Silva kam stattdessen zu einem seiner bisher seltenen Startelfeinsätze. Durch sein Stören vor dem 1:0 war der Portugiese maßgeblich am Treffer beteiligt. In der 55. Minute bereitete Silva einen Abschluss von Maximilian Beier vor, der aber nicht verwandeln konnte. Pieper klärte anschließend unglücklich, doch im Nachsetzen konnte Silva nicht erhöhen.

Nach einem Dreifachwechsel in der 67. Spielminute standen die beiden Torjäger schließlich zusammen auf dem Feld.