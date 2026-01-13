Bayern könnten Wahnsinnsrekord brechen

Niklas Trettin 13.01.2026 • 09:48 Uhr Der FC Bayern stürmt unaufhaltsam durch die Bundesliga-Saison und fertigt seine Gegner reihenweise ab. Am Saisonende könnte der Rekordmeister deshalb eine ganz besondere Bestmarke knacken.

Auch der VfL Wolfsburg hatte nicht den Hauch einer Chance. Mit 1:8 gingen die Niedersachsen am Sonntag gegen den FC Bayern unter. Die Offensive der Münchner? Einmal mehr in diesen Wochen und Monaten gnadenlos. Inzwischen stehen Harry Kane, Michael Olise und ihre Mitspieler bei 63 Treffern nach 16 Spieltagen.

Heißt: Im Schnitt erzielt der Rekordmeister 3,94 Tore pro Begegnung – eine für den Moment irre, im europäischen Spitzenfußball nie dagewesene Quote.

Sollten die Bayern in diesem Tempo weitermachen, würden sie am Ende der Spielzeit 134 Tore auf ihrem Konto haben. Das wäre ein neuer Rekord für die fünf europäischen Topligen. Und das, obwohl die Bundesliga nur 34 Spieltage hat.

Knackt der FC Bayern einen alten Rekord von Real Madrid?

Bislang liegt die Bestmarke beim AC Turin. Der frühere italienische Meister erzielte in der Saison 1947/48 beeindruckende 125 Tore. Aufgrund des damaligen Spielsystems der Serie A mit 40 Partien entsprach das einem Schnitt von 3,13 Treffern pro Spiel.

Knapp dahinter rangiert Real Madrid. In der Spielzeit 2011/12 erzielten die Königlichen in Spaniens La Liga insgesamt 121 Tore (3,18 Tore pro Spiel).

In ähnliche Dimensionen stieß einst auch RC Paris in Frankreich vor: 1959/60 kam der Hauptstadtklub auf 118 Treffer. Das waren also 3,11 Tore pro Match.

FC Bayern hält den Bundesliga-Rekord selbst

Der Rekord in der englischen Premier League kann sich ebenfalls sehen lassen. Manchester City markierte in der Saison 2017/18, im zweiten Jahr unter Pep Guardiola, satte 106 Tore (2,79 pro Spiel).

Den Bundesliga-Bestwert halten derweil die Bayern selbst. In der Spielzeit 1971/72 erzielten die Münchner 101 Tore (2,97 pro Spiel). Maßgeblichen Anteil daran hatte Gerd Müller, der allein 40 Treffer beisteuerte – eine Marke, die erst von Robert Lewandowski (41 Tore) in der Saison 2020/21 übertroffen wurde.