Bundesliga: Max Eberl gibt Update zum Gesundheitszustand von Sacha Boey beim FC Bayern

Benedikt Lohr 18.01.2026 • 23:52 Uhr Max Eberl spricht nach dem Spiel gegen RB Leipzig über den Gesundheitszustand von Sacha Boey. Ein genauer Zeitpunkt für seine Rückkehr ist derzeit unklar.

Bayern-Vorstand Max Eberl hat sich nach dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig zum Gesundheitszustand von Sacha Boey geäußert.

In der Mixed Zone sagte Eberl: „Er hat relativ viel an Gewicht verloren, aufgrund der Krankheit. Er wird jetzt langsam aufgebaut und dann schauen wir, was passiert.“

Boeys Rückkehr bleibt ungewiss

Auf die Frage nach einem genauen Zeitraum für seine Rückkehr antwortete Eberl: „Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht den genauen Zeitraum, wann Sacha zurückkommt. Wir haben andere Dinge im Kopf.“

Zum Krankheitsbild erklärte der Sportvorstand: „Magen-Darm, er hatte wirklich die ganze Palette.“

Seit Anfang Dezember fehlt Boey wegen eines hartnäckigen Magen-Darm-Infekts im Kader des FC Bayern, wo er zuletzt auf der Bank saß.

Auch beim Trainingsauftakt am 3. Januar war der Franzose zwar kurz auf dem Rasen, seitdem fehlt er jedoch wieder komplett – sein geplanter Fanklubbesuch fiel ebenfalls aus.

FC Bayern: Boey als Transferkandidat

Boey war im Januar 2024 für 30 Millionen Euro vom türkischen Club Galatasaray zum FC Bayern gewechselt.

Seit Wochen gilt er als einziger Winter-Verkaufskandidat des Rekordmeisters. Gerüchten zufolge sollen Crystal Palace aus der Premier League und sein Ex-Club Interesse am Franzosen haben.

Boeys hartnäckiger Magen-Darm-Infekt sei zwar ernst, aber nach Eberls Worten „nichts völlig Außergewöhnliches“.