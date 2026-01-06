Bundesliga: Nächster großer Name beim HSV gehandelt

Niclas Löwendorf , Philipp Heinemann 06.01.2026 • 15:32 Uhr Der Hamburger SV will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Stefan Kuntz Zeit lassen. Jetzt taucht wohl ein großer Name auf der Kandidatenliste auf.

Denkt der Hamburger SV bei der anstehenden Suche nach einem Nachfolger von Stefan Kuntz über den nächsten großen Namen nach? Die Sport Bild bringt Oliver Bierhoff als möglichen Sportvorstand ins Spiel.

Der ehemalige Nationalmannschafts-Direktor des DFB sei einer von mehreren Kandidaten, über die der Aufsichtsrat der Hamburger in den kommenden Wochen diskutieren werde. Auch der einstige HSV-Manager Jonas Boldt und Fabian Wohlgemuth (Sportvorstand VfB Stuttgart) werden genannt.

Nach Informationen von SPORT1 gibt es noch keine konkreten Bemühungen um Bierhoff, der mittlerweile als Vermögensverwalter für ehemalige Spitzensportler tätig ist. Mit einer schnellen Entscheidung ist auch nicht zu rechnen. Im Gegenteil: Es ist durchaus möglich, dass der Kuntz-Erbe erst im Sommer benannt wird.

Kuntz hat keine Eile

Kuntz hatte aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrags bei den Rothosen gebeten. Die Suche nach einem würdigen Ersatz befindet sich komplett im Anfangsstadium.