Bundesliga: Nächstes Spiel abgesagt

Der Wintereinbruch in Norddeutschland sorgt für eine weitere Spielabsage in der Bundesliga: Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, kann die Begegnung zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim nicht wie geplant stattfinden.
Nächstes Bundesliga-Spiel abgesagt
In der Bundesliga fällt die nächste Partie dem Winterwetter zum Opfer.
Die ursprünglich für Samstag, 15.30 Uhr angesetzte Partie wurde abgesagt. Eine Neuansetzung soll zeitnah erfolgen.
Starke Glättebildung: Bundesliga-Spiel in Bremen abgesagt
Der Stadionbetreiber, die Bremer Weser-Stadion GmbH, habe das Stadion aufgrund von starker Glättebildung auf den Zuschauerrängen und Zuwegungen, sowie anhaltenden Schneeverwehungen für die Durchführung des morgigen Spiels gesperrt, hieß es in einem DFL-Statement: „Die sichere und ordnungsgemäße Durchführung des Spiels kann nicht gewährleistet werden.“
Zuvor war bereits die Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen.