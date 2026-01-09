Bundesliga: Nächstes Spiel abgesagt

Maximilian Lotz 09.01.2026 • 16:39 Uhr In der Bundesliga fällt die nächste Partie dem Winterwetter zum Opfer.

Der Wintereinbruch in Norddeutschland sorgt für eine weitere Spielabsage in der Bundesliga: Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, kann die Begegnung zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim nicht wie geplant stattfinden.

Die ursprünglich für Samstag, 15.30 Uhr angesetzte Partie wurde abgesagt. Eine Neuansetzung soll zeitnah erfolgen.

Starke Glättebildung: Bundesliga-Spiel in Bremen abgesagt

Der Stadionbetreiber, die Bremer Weser-Stadion GmbH, habe das Stadion aufgrund von starker Glättebildung auf den Zuschauerrängen und Zuwegungen, sowie anhaltenden Schneeverwehungen für die Durchführung des morgigen Spiels gesperrt, hieß es in einem DFL-Statement: „Die sichere und ordnungsgemäße Durchführung des Spiels kann nicht gewährleistet werden.“