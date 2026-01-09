Schneechaos: Bundesliga-Spiel abgesagt!

Ferdinand von Stolzmann 09.01.2026 • 13:50 Uhr Das Schneetreiben in Deutschland hat eine erste Spielabsage in der Fußball-Bundesliga zur Folge.

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig kann nicht stattfinden. Das für den Samstagnachmittag angesetzte Spiel fällt dem starken Schneefall in Hamburg zum Opfer.

Das gab die DFL offiziell bekannt, nachdem unter anderem SPORT1 bereits über die Entscheidung berichtet hatte.

Leipzig reist gar nicht erst an

„Aufgrund von anhaltendem starkem Schneefall, Glätte und Sturm hat der FC St. Pauli das Millerntor-Stadion für das morgige Spiel gesperrt”, heißt es in einem Statement der Liga: „Eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels kann nicht gewährleistet werden.“

Der Rasen hätte einem Spiel womöglich standgehalten, aber eine problemlose Anreise der Fans wäre nicht mehr möglich gewesen.

„Wir haben alles unternommen, um das Spiel gegen Leipzig durchführen zu können“, sagte St. Paulis Vereinspräsident Oke Göttlich: „Unsere Mitarbeitenden sowie die beteiligten Dienstleister*innen waren über mehrere Tage hinweg im Dauereinsatz, um Spielfeld, Tribünen und Verkehrsflächen wiederholt von Schnee und Eis zu befreien – teils mehrfach von Grund auf neu."

Die Gäste aus Leipzig können sich die Reise in den Norden nun sparen. In Erwartung der sich abzeichnenden Entscheidung hatten die Roten Bullen ihre obligatorische Pressekonferenz bereits nach hinten verschoben.