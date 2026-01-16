Bundesliga: Südamerika-Juwel zu Gast beim BVB

Manfred Sedlbauer 16.01.2026 • 19:53 Uhr Borussia Dortmund hat in dieser Woche einen besonderen Trainingsgast. Der bereits für den Sommer verpflichtete Justin Lerma lernt diese Woche den Verein und das Umfeld des BVB kennen. Dem 17-Jährigen winkt eine große Zukunft.

Er gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente Südamerikas. Ab Sommer wird Justin Lerma Spieler von Borussia Dortmund. Die neuen Farben scheinen ihm schon jetzt zu gefallen. In den sozialen Netzwerken ließ der 17-Jährige seiner Vorfreude freien Lauf und veröffentlichte ein TikTok-Video in BVB-Trainingsklamotten – inklusive Tänzchen.

In dieser Woche taucht der ecuadorianische Offensivspieler in den schwarz-gelben Alltag ein, lernt das Vereinsumfeld und seine zukünftigen Kollegen kennen. Bereits im Mai hatten die Dortmunder die Verpflichtung des hochveranlagten Talents offiziell bekannt gegeben.

Südamerika-Juwel Lerma schnuppert in den BVB-Alltag

Der argentinische Innenverteidiger Aaron Anselmino war einer der ersten Ansprechpartner für den Youngster am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel – nicht zuletzt, weil beide Spanisch sprechen.

Zunächst absolvierte Lerma Leistungstests und Einheiten auf dem Laufband, anschließend durfte er auch auf dem Platz zeigen, was in ihm steckt – bei der U23.

Auch abseits des Rasens sammelt Lerma erste Eindrücke. Englischunterricht steht ebenso auf dem Programm wie das Kennenlernen der Abläufe eines Profis. Sogar das typische Spieltagsritual durfte er erleben: Lerma nächtigt in dieser Woche im BVB-Stammhotel l’Arrivée Hotel & Spa, dem 4-Sterne-Hotel, in dem der BVB vor Heimspielen zusammenkommt.

Bereits beim 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen war Lerma auf der Tribüne im Signal Iduna Park zu Gast und auch am Samstag gegen den FC St. Pauli wird er vor Ort sein. Am 5. Mai feiert das Talent seinen 18. Geburtstag.

BVB landet Transfercoup: „Herausragendes Talent“

Bereits im Mai 2025 hatte Borussia Dortmund die Verpflichtung des damals 16-jährigen Mittelfeldspielers vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle bekannt gegeben. Lerma wird nach Vollendung seines 18. Lebensjahres zur Saison 2026/27 unter Vertrag genommen. Bis dahin soll er sich bei seinem Heimatklub weiterentwickeln. Der Youngster debütierte bereits mit 15 Jahren in der höchsten Spielklasse Ecuadors.

„Wir beobachten Justin schon länger und pflegen seither einen engen Austausch mit dem Spieler und seiner Familie. Justin zählt zu den besten südamerikanischen Spielern seines Jahrgangs, und wir freuen uns, in ihm ein herausragendes Talent für Borussia Dortmund gewinnen zu können“, betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits bei der Bekanntgabe des Transfers.

Lerma fiebert dem BVB-Start entgegen

Dass Lerma dem Start in Dortmund entgegenfiebert, ist unübersehbar. Auf Instagram teilt er täglich Eindrücke aus dem Stadion und vom Trainingsplatz.

Ganz oben auf seinem Profil hat er zwei Bilder angepinnt: Eines zeigt ihn zwischen seinen beiden Beratern, auf dem anderen besucht er das Borusseum und bestaunt das Replikat des Champions-League-Pokals von 1997.