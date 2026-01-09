BVB: "Das ist für mich eine Rote Karte"

Christopher Mallmann 10.01.2026 • 00:02 Uhr Nico Schlotterbeck wird beim Spektakel in Frankfurt übel gefoult. BVB-Coach Niko Kovac sieht in dem Einsteigen ein rotwürdiges Vergehen.

BVB-Trainer Niko Kovac hat in dem Einsteigen gegen Verteidiger Nico Schlotterbeck ein rotwürdiges Foul gesehen.

„Ich will nichts fordern, aber das ist für mich eine Rote Karte. Sprunggelenk oberhalb und dann unten“, sagte Kovac nach dem 3:3-Spektakel bei Eintracht Frankfurt bei Sky.

Frankfurt-Neuzugang Arnaud Kalimuendo hatte Schlotterbeck mit der linken Sohle erst am linken Sprunggelenkt und dann am Fuß erwischt.

Schlotterbecks Schmerzen

Schlotterbeck sank mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, spielte nach einer kurzen Behandlungsphase aber weiter.

„Ich hab’s mir noch mal angeschaut. Männer, wenn ich zuerst oberhalb des Sprunggelenks jemanden treffe und dann rutsche ich runter, dann ist für mich der erste Kontakt oben“, analysierte Kovac.

Aber Schlotterbeck sei „hart im Nehmen, er hat jetzt einen Eisverband“, erklärte der 54-Jährige bei Sat1.

Schlotterbeck selbst befand: „Von der Intensität war ich sicher, dass es eine Rote Karte war.“