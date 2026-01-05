BVB: Die Tendenz bei Can und Brandt ist klar

SPORT1 05.01.2026 • 23:26 Uhr Die Verträge von Emre Can und Julian Brandt laufen am Saisonende aus. Ob sie darüber hinaus beim BVB bleiben? Die Tendenz ist klar. Doch ist das richtig?

Sie sind die dienstältesten Spieler im Verein. Julian Brandt läuft seit 2019 für den BVB auf, Emre Can wechselte 2020 nach Dortmund. Im Trainingslager in Marbella am Samstagabend statteten die beiden ihren rund 40 mitgereisten Fans einen Besuch ab.

Sie setzten sich in einer Sportsbar an die Tische und plauderten rund eine Stunde ungehemmt mit den Anhängern. Es wirkte so, als hätten nicht nur die Fans, sondern auch die beiden Spieler Freude an dieser Zusammenkunft.

Verträge von Can und Brandt laufen aus

Im Sommer laufen die Verträge der beiden aus. Nach SPORT1-Informationen stehen die Zeichen auf Verlängerung.

Wäre das die richtige Entscheidung oder muss der BVB auch mal einen Cut machen? Immerhin gehören die beiden zu einer BVB-Generation, die außer dem DFB-Pokal (2021) und dem Supercup (2020) keine Titel holen konnte.

Darüber diskutieren BVB-Reporter Oliver Müller und SPORT1-Reporter Manfred Sedlbauer in einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“.

Verlängerung mit beiden BVB-Stars? „Tendenz klar“

„Die Tendenz ist klar“, erklärt Sedlbauer, der den BVB im Trainingslager in Marbella begleitet und davon ausgeht, dass die Verträge der beiden in nächster Zeit für ein weiteres Jahr verlängert werden.

„Allerdings werden die Arbeitspapiere deutliche leistungsorientierter aussehen, das Grundgehalt wird geringer sein“. Sowohl Brandt als auch Can gehören bislang zu den Spitzenverdienern im Team.

Macht eine Verlängerung für Dortmund überhaupt Sinn?

Doch würde eine Verlängerung überhaupt Sinn machen?

Müller wirft einen neuen Aspekt in den Raum: „Allein aus kaufmännischer Sicht macht es absolut Sinn, mit ihnen zu verlängern. Weil sonst gibst du zwei Spieler ablösefrei ab.“

Der BVB-Reporter setzt dabei aber auch voraus, dass die Spieler „einen sportlichen Wert haben müssen“. Aktuell sieht das Müller bei beiden Profis gegeben.

Vertragsverlängerungen auf dem Weg

„Es ist wichtig, dass du eine Veränderung, die langfristige ausgerichtet ist, einläutest“, sagt Sedlbauer.

Er sieht in einer weiteren Zusammenarbeit allerdings kein Risiko: „Die beiden hindern die Mannschaft daran nicht. Im Gegenteil. Jemand wie Can ist unheimlich wichtig für die Kabine, beide können für junge Spiele Ansprechpartner sein. Und: Sie stehen regelmäßig auf dem Feld. Da muss erstmal jemand kommen, der besser ist und sie verdrängt.“

Für die beiden Podcaster spricht wenig gegen eine Verlängerung der Arbeitspapiere. Nach SPORT1-Infos könnten die sogar schon in absehbarer Zeit unterschrieben werden.