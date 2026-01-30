BVB: Fährt Schlotterbeck eine Hinhaltetaktik? Experten äußern sich

SPORT1 30.01.2026 • 12:39 Uhr In der Causa Nico Schlotterbeck gibt es bei Borussia Dortmud keine Fortschritte. Hält der Innenverteidiger seinen Klub etwa hin?

Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund schon seit geraumer Zeit ein Thema. Im Sommer 2027 läuft der Vertrag des Innenverteidigers aus, eine vorzeitige Verlängerung lässt jedoch auf sich warten. Eine Thematik, die zunehmend kontrovers diskutiert wird.

„Er wird im Sommer noch ein großes Turnier spielen und er möchte die Entscheidung möglichst lang herauszögern, ohne dass der Druck auf ihn zu groß wird. Aber ich glaube nicht, dass der Verein ihm die Möglichkeit gibt, derart lang zu warten“, äußerte Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller im Hinblick auf Schlotterbecks Zeitplan bei Sky Sport News.

Bobic wird bei Schlotterbeck deutlich

Ex-Bundesliga-Manager Fredi Bobic wurde derweil sogar noch deutlicher. So plädierte er für eine klare Deadline seitens der Borussia.

„Wenn du als Verein konsequent sein möchtest, sagst du ihm: Entscheide dich bitte vor der WM! Bevor dieses Turnier losgeht. Nach der Saison, aber vor der WM. Denn eins ist doch klar: Wenn er sagt, er entscheidet sich im Sommer – ja, der Sommer ist lang.“

Und weiter: „Das Zeichen ist doch klar: Ich warte mal ab, ob noch etwas Größeres als Borussia Dortmund kommt. Da sind wir wieder beim Thema Treue. Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach."

Schlotterbeck will große Titel gewinnen

Schon seit Monaten gibt es Spekulationen um Schlotterbecks Zukunft, hatte er doch in der Vergangenheit betont, große Titel gewinnen zu wollen. Ein Vorhaben, das sich mit dem BVB nicht zwangsläufig realisieren lässt.

In diesem Zusammenhang wurde er bereits mit dem FC Bayern, Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.