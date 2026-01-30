BVB: Fährt Schlotterbeck eine Hinhaltetaktik? Experten äußern sich

Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist bei Borussia Dortmund schon seit geraumer Zeit ein Thema. Im Sommer 2027 läuft der Vertrag des Innenverteidigers aus, eine vorzeitige Verlängerung lässt jedoch auf sich warten. Eine Thematik, die zunehmend kontrovers diskutiert wird.
Brisanter Verdacht bei Schlotterbeck
„Er wird im Sommer noch ein großes Turnier spielen und er möchte die Entscheidung möglichst lang herauszögern, ohne dass der Druck auf ihn zu groß wird. Aber ich glaube nicht, dass der Verein ihm die Möglichkeit gibt, derart lang zu warten“, äußerte Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller im Hinblick auf Schlotterbecks Zeitplan bei Sky Sport News.
Bobic wird bei Schlotterbeck deutlich
Ex-Bundesliga-Manager Fredi Bobic wurde derweil sogar noch deutlicher. So plädierte er für eine klare Deadline seitens der Borussia.
„Wenn du als Verein konsequent sein möchtest, sagst du ihm: Entscheide dich bitte vor der WM! Bevor dieses Turnier losgeht. Nach der Saison, aber vor der WM. Denn eins ist doch klar: Wenn er sagt, er entscheidet sich im Sommer – ja, der Sommer ist lang.“
Und weiter: „Das Zeichen ist doch klar: Ich warte mal ab, ob noch etwas Größeres als Borussia Dortmund kommt. Da sind wir wieder beim Thema Treue. Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach."
Schlotterbeck will große Titel gewinnen
Schon seit Monaten gibt es Spekulationen um Schlotterbecks Zukunft, hatte er doch in der Vergangenheit betont, große Titel gewinnen zu wollen. Ein Vorhaben, das sich mit dem BVB nicht zwangsläufig realisieren lässt.
In diesem Zusammenhang wurde er bereits mit dem FC Bayern, Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.
Klar ist derweil: Sollte Schlotterbeck seinen Vertrag in Dortmund nicht verlängern wollen, kann der Klub nur noch im kommenden Sommer eine hohe Ablöse verlangen. Verhandlungen zwischen beiden Parteien laufen bereits seit geraumer Zeit.