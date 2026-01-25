Schlotterbeck? "Für Dortmund wäre das Gold wert"

Daniel Höhn 25.01.2026 • 15:12 Uhr Im SPORT1 Doppelpass ist BVB-Star Nico Schlotterbeck ein großes Thema. Es geht um seine Leistung und eine mögliche Vertragsverlängerung.

Nicht nur mit seinem Tor beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund bei Union Berlin hat Nico Schlotterbeck auf sich aufmerksam gemacht. Auch über seine Zukunft wird nach wie vor spekuliert – so auch im SPORT1 Doppelpass.

„Ein großer Vorteil ist, dass er in der Vierer- oder Dreierkette auf der linken Seite spielt. Er ist Linksfuß. Da gibt es nicht ganz so viele. Er schlägt einen überragenden Diagonalball“, sagte der langjährige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel und fügte hinzu: „Er ist gut im Zweikampf, er ist aggressiv.“

Das seien „Dinge, die dafür sprechen, dass Dortmund mit ihm verlängern sollte“, so Funkel, „die wollen ja auch. Sie warten auf das OK von ihm. Er hat allerdings auch die Möglichkeit, wahrscheinlich zu einem anderen Verein zu wechseln.“

Funkel gibt zu bedenken: Dortmund holt keine Titel

Funkel meinte abschließend: „Er hat mal ausgesprochen, dass er gerne bei einem Verein spielen würde, der Titel holt. Ich glaube, das ist Borussia Dortmund im Moment nicht.“

Viel Lob gab es für Schlotterbeck auch von der ehemaligen Fußballerin Julia Simic. „Er ist mit die wichtigste Personalie aktuell bei Dortmund, weil er alles verkörpert, wofür dieser Verein auch stehen möchte. Er hat sich extrem entwickelt, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz“, führte die Co-Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams an.

„Einer der wertvollsten Innenverteidiger in Europa“

Schlotterbeck würde „ein Jahr in Dortmund oder zwei noch guttun“, ergänzte Simic. „Ich glaube, er schaut genau, was da in den nächsten Spielen passiert, auch so ein bisschen vom Spielstil. Das ist ihm schon auch wichtig, dass er eine Mannschaft um sich herum hat, die richtig Lust hat, zu zocken und guten Fußball zu spielen, auch für was steht. Und nicht nur dieser reine Ergebnisfußball.“

Er sei „schon ein sehr, sehr guter, wahrscheinlich einer der wertvollsten Innenverteidiger aktuell in Europa“.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg stimmte in die Lobeshymne für Schlotterbeck mit ein: „Ich glaube, dass er insgesamt für die Mannschaft eine extrem hohe Bedeutung hat, vor allem im Spielaufbau, als Führungsspieler, Persönlichkeit in den Interviews. Hat alles Hand und Fuß.“

Effenberg über Schlotterbeck: „Insel wird eine Option sein“

Effenberg ist gespannt, wie sich Schlotterbeck, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2027 läuft, letztlich entscheiden wird: „Für Dortmund wäre das Gold wert, wenn er unterschreibt.“