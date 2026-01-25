BVB-Schock! Star sofort weg

Newsticker
Bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Aaron Anselmino kehrt vorzeitig zum FC Chelsea zurück. Die Londoner ziehen eine Klausel im Leihvertrag.
In der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen Union Berlin spricht Dortmund-Trainer Niko Kovač darüber, wie er seine Spieler auf Spiele vorbereitet und motiviert.
Manfred Sedlbauer, Moritz Thienen
Bittere Nachricht für Borussia Dortmund! Der BVB muss Abwehrspieler Aaron Anselmino vorzeitig abgeben.

SPORT1 kann die Berichte von The Athletic bestätigen, wonach sein Stammverein, der FC Chelsea, von einer Klausel im Leihvertrag Gebrauch macht und den Argentinier schon im Winter zurückholt.

Trotz der Klausel war der BVB auch noch zuletzt davon ausgegangen, dass der Verteidiger bleiben kann und auch bleiben wird. Ohne die besagte Klausel hätte Chelsea einer Leihe im Sommer nicht zugestimmt.

Anselmino hatte in der laufenden Saison zehn Pflichtspiele für Dortmund absolviert und dabei ein Tor und eine Vorlage erzielt. Speziell zu Beginn der Saison hatte er mit starken Leistungen überzeugt.

Anselmino spielte noch am Wochenende für den BVB

Noch beim Sieg am Samstag bei Union Berlin hatte er auf dem Platz gestanden.

In Berlin wurde er in der 69. Minute für Emre Can eingewechselt.

