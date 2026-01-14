Droht auch dem nächsten HSV-Spiel eine Absage?

Maximilian Lotz , Niclas Löwendorf 14.01.2026 • 10:48 Uhr Nach der kurzfristigen Absage der Partie gegen Leverkusen steht aktuell auch noch ein Fragezeichen hinter dem nächsten Bundesliga-Spiel des Hamburger SV.

Steht womöglich auch das nächste Heimspiel des Hamburger SV auf der Kippe? Der Aufsteiger arbeitet nach der kurzfristigen Absage weiter intensiv daran, dass nicht auch noch die Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) den Witterungsbedingungen zum Opfer fällt.

Dabei gilt es, die durch Tauwetter ausgelösten Probleme am Stadiondach zu beheben. Am Mittwoch sollen ein Statiker und weitere Experten die betroffenen Bereiche erneut besichtigen und die Situation bewerten, wie Daniel Nolte, Direktor Stadion und Prokurist beim HSV, mitteilte.

Entscheidung über nächstes HSV-Spiel noch offen

Mit einer Entscheidung über das weitere Vorgehen ist dann im Laufe des Tages zu rechnen. Neben einer erneuten Absage dürfte auch über eine Sperrung von betroffenen Tribünenbereichen diskutiert werden.

„Wir werden wie auch vor diesem Spieltag mit Hochdruck daran arbeiten, damit wir am Sonnabend ein spieltaugliches und sicheres Volksparkstadion zum Heimspiel gegen Mönchengladbach öffnen können“, betonte Nolte nach der kurzfristigen Absage der Begegnung gegen Bayer Leverkusen am Dienstag.

Bilder zeigen Probleme am Stadiondach

Aufgrund von Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Statik des Daches konnte die Partie nicht wie geplant stattfinden.

Der HSV teilte am Abend Bilder in den Sozialen Medien, auf denen das Problem deutlich wurde. Zu erkennen ist darauf eine deutliche Wölbung der Dachkonstruktion.

Es haben sich laut Nolte an mehreren Stellen „Tauwasser-Ansammlungen und weitere Punktlasten entwickelt, auch aufgrund des nun einsetzenden Regens. Aufgrund des vielerorts noch aufliegenden Schnees fließt das Wasser leider nicht wie gewünscht ab. Wir arbeiten unterstützend mit Pumpen.“

Wann die HSV-Partie gegen Leverkusen nachgeholt wird, ist noch offen. Die Deutsche Fußball Liga will zeitnah informieren.