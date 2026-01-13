Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Bundesliga-Spiel kurzfristig abgesagt!

HSV-Spiel kurzfristig abgesagt!

Das Bundesliga-Spiel in Hamburg fällt wegen der Witterungsbedingungen vor Ort aus.
Merlin Polzin schimpft nach der HSV-Pleite beim SC Freiburg über die Schiedsrichter-Entscheidung vor dem zweiten Gegentreffer.
SPORT1
Das Bundesliga-Spiel in Hamburg fällt wegen der Witterungsbedingungen vor Ort aus.

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist kurzfristig abgesagt worden. Das gab die DFL am frühen Dienstagabend - rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff - bekannt.

Grund seien „wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“, wie der Verband in einem offiziellen Statement schrieb.

HSV erklärt Spielabsage

Der HSV teilte auf X mit: „Die Schnee- und Eisräumarbeiten im und ums Volksparkstadion liefen seit Mitte der vergangenen Woche Tag und Nacht auf Hochtouren. Auch nach dem gestrigen Blitzeis sorgten diverse Unternehmen für sichere An- und Abfahrtswege, entfernten zudem an Pylonen, Dachkanten und Umläufen Schnee und Eis, um den Spielbetrieb zu ermöglichen.“

Durch das „extreme Tauwetter“ am Dienstagnachmittag habe sich die Lage jedoch geändert. „Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten. Ein zur Einschätzung herbeigebetener Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie in Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort abgesagt werden musste“, schrieb der Verein.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Die Sicherheit aller Stadionbesuchenden, der Teams und Offiziellen, Dienstleister etc. steht bei der Entscheidung im Vordergrund. Infos zu Nachholtermin und zum Umgang mit Tickets folgen in den kommenden Tagen“, hieß es weiter.

Bereits am vergangenen Spieltag hatten zwei Bundesliga-Spiele wegen der Witterungsbedingungen ausfallen müssen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite