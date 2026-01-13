Bundesliga-Spiel kurzfristig abgesagt!

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist kurzfristig abgesagt worden. Das gab die DFL am frühen Dienstagabend - rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff - bekannt.
HSV-Spiel kurzfristig abgesagt!
Grund seien „wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“, wie der Verband in einem offiziellen Statement schrieb.
HSV erklärt Spielabsage
Der HSV teilte auf X mit: „Die Schnee- und Eisräumarbeiten im und ums Volksparkstadion liefen seit Mitte der vergangenen Woche Tag und Nacht auf Hochtouren. Auch nach dem gestrigen Blitzeis sorgten diverse Unternehmen für sichere An- und Abfahrtswege, entfernten zudem an Pylonen, Dachkanten und Umläufen Schnee und Eis, um den Spielbetrieb zu ermöglichen.“
Durch das „extreme Tauwetter“ am Dienstagnachmittag habe sich die Lage jedoch geändert. „Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfließen konnte und führte zu großen Punktlasten. Ein zur Einschätzung herbeigebetener Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die Partie in Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort abgesagt werden musste“, schrieb der Verein.
„Die Sicherheit aller Stadionbesuchenden, der Teams und Offiziellen, Dienstleister etc. steht bei der Entscheidung im Vordergrund. Infos zu Nachholtermin und zum Umgang mit Tickets folgen in den kommenden Tagen“, hieß es weiter.
Bereits am vergangenen Spieltag hatten zwei Bundesliga-Spiele wegen der Witterungsbedingungen ausfallen müssen.