Eintracht Frankfurt: Daran hakt der Deal mit Riera

Niklas Senger , Julius Schamburg 28.01.2026 • 19:14 Uhr Die Verpflichtung von Albert Riera als Nachfolger von Dino Toppmöller zieht sich weiter hin. Der aktuelle Klub des Spaniers verfolgt vor Abschluss des Deals ein besonderes Ziel.

Eintracht Frankfurt wird wohl auch am Samstag gegen Bayer Leverkusen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) weiter auf Interimstrainer Dennis Schmitt und Alexander Meier setzen müssen. Zwar kündigte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Montagabend an, „in Kürze“ einen Nachfolger von Dino Toppmöller präsentieren zu wollen, dennoch könnte sich die Lösung nun noch etwas hinziehen.

Albert Riera von NK Celje hat der SGE bereits zugesagt, allerdings pocht sein aktueller Klub nach SPORT1-Informationen darauf, dass der Spanier am 1. Februar noch das Topspiel des Tabellenführers gegen Verfolger NK Maribor (3.) in seiner Funktion an der Seitenlinie begleiten wird.

Auch bezüglich der Ablöse sind noch letzte Details zu klären. Die Bild berichtet von rund 1,3 Millionen Euro - der Betrag könnte aber noch höher ausfallen. Trotz der Widrigkeiten ist der Riera-Deal nach SPORT1-Informationen aktuell nicht in Gefahr.

Frankfurt reichte konkretes Angebot für Neestrup ein

Mit Celje schaffte Riera den Sprung in die Playoffs der Conference League, in der heimischen Liga ist der Klub zudem klarer Tabellenführer. Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein.